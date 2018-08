Selección de Fútbol de Honduras venció a El Salvador en centroamericano sub 19 en Comayagua

COMAYAGUA, HONDURAS.- La Selección de Fútbol de Honduras sub 19, venció 2-0 a su similar de El Salvador el martes por la tercera fecha del tornea amistoso centroamericano que se juega en Comayagua y Siguatepeque, logrando así siete puntos en el torneo.



En partido jugado en el estadio Carlos Miranda, los goles catrachos fueron conseguidos en el segundo tiempo por Carlos Mejía y Selvin Guevara, ante una selección salvadoreña que había hecho un buen partido.



Honduras de esta forma, ha conseguido 7 unidades en el torneo, tras su triunfo 6-1 sobre Belice el domingo en el estadio Carlos Miranda y un aguerrido empate 3-3 ante Nicaragua el lunes en el estadio Roberto Martínez de Siguatepeque.



En otros resultados de la tercera fecha, Panamá venció 4-3 a Costa Rica y Belice dio la sopresa al vencer a Nicaragua.



El equipo hondureño se medirá este miércoles ante ante Guatemala a las 6:30 de la tarde, partido que será en Siguatepeque, al igual que el resto de la jornada que completarán a las 2:00 PM, Panamá vs Nicaragua y a las 4:15 PM, El Salvador vs Costa Rica.



RESULTADOS



Fecha 1

Guatemala 1-1 Costa Rica

El Salvador 0-5 Panamá

Honduras 6-1 Belice



Fecha 2

Panamá 0-1 Guatemala

Belice 1-3 El Salvador

Honduras 3-3 Nicaragua



Fecha 3

Costa Rica 3-4 Panamá

Nicaragua 0-1 Belice

Honduras 2-0 El Salvador





PRÓXIMAS FECHAS



Fecha 4

Miércoles 22 de agosto

Siguatepeque

2:00 PM | Panamá vs Nicaragua

4:15 PM | El Salvador vs Costa Rica

6:30 PM | Honduras vs Guatemala



Fecha 5

Viernes 24 de agosto

Comayagua

2:00 PM | Costa Rica vs Belice

4:15 PM | Nicaragua vs Guatemala

6:30 PM | Honduras vs Panamá



Fecha 6

Sábado 25 de agosto

Siguatepeque

2:00 PM | Guatemala vs El Salvador

4:15 PM | Panamá vs Belice

6:30 PM | Costa Rica vs Nicaragua



Fecha 7

Domingo 26 de agosto

Comayagua

2:00 PM | Belice vs Guatemala

4:15 PM | Nicaragua vs El Salvador

6:30 PM | Honduras vs Costa Rica





* Todos estos partidos se juegan con entradas gratis que se entregan en los portones de los estadios.

Este torneo es preparatorio para las siete selecciones centroamericanas de cara al Premundial Sub 20 que se jugará en noviembre en Estados Unidos y que es clasificatorio para el Mundial sub 20 de Polonia en 2019 y para los Juegos Panamericanos de Lima 2019