Nicki Minaj ataca a Travis Scott, novio de Kylie Jenner

Nicki Minaj no se mostró feliz por la estrategia que está utilizando Travis Scott. Fotos: AFP

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Un nuevo enfrentamiento entre famosos se ha reportado en las redes sociales, esta vez lo protagonizan Nicki Minaj y Travis Scott, el novio de Kylie Jenner.



La rapera utilizó su cuenta de Twitter para "atacar" el éxito que ha obtenido el papá de Stormi Webster con su álbum, sin realizar ningún tipo de esfuerzo.



Minaj, incluso acusó al rapero de utilizar a su novia para que su música llegue a las millones de personas que la siguen a ella en sus diferentes perfiles sociales.



El primer tuit que publicó fue: "Travis vendió más de 50 mil de estos (CD´s). Sin necesidad de canjear el álbum, sin fechas de gira, etc. Hablé con él, sabe que no tiene el número 1 esta semana. Amo mis fans por el número 1 en América".



La cantante tardó 4 años en publicar este nuevo proyecto, mismo que cuenta con las colaboraciones de artistas como Eminem, Labrinth y Ariana Grande.



Minutos después escribió: "Puse mi sangre, sudor y lágrimas en escribir este increíble álbum solo para que Travis Scott tenga a Kylie Jenner para que posteara un pase de la gira para que la gente la vieran a ella y a Stormi. Realmente me estoy riendo. Queen (su CD) rompió récord de ser el número 1 en 86 países. Gracias Jesús y gracias a mis fans".



Hasta el momento, ni Kylie, ni su novio Travis, se han pronunciado sobre las acusaciones que hizo la rapera en redes sociales.