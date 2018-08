Liz Bucato, la multifacética modelo hondureña que destaca en los Estados Unidos

Haydi Carrasco

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Un sonado dicho menciona que "los hondureños no se rajan", en este país, en Europa y hasta en Estados Unidos, los hondureños son luchadores.

Los catrachos -en miles de historias de superación- pueden realizar desde el trabajo más simple hasta representar a la nación cinco estrellas en la pantalla grande a nivel internacional.



Tal es el caso de Karen Lizeth Bucato Smith, mejor conocida como Liz Bucato, una multifacética hondureña en Estados Unidos, que espera aventurarse aún más en el mundo de la actuación.



Su rutina no es como la de cualquiera, pues además de ser modelo, presentadora de televisión o radio y animadora, es amante de la cocina, la música, la actuación y defensora pro-migrante.

De padre hondureño y madre originaria de Belice, pero como ella misma lo menciona: "De descendencia italiana e inglesa pero 100% hondureña, nacida y criada allá".



Sus raíces están en Omoa, Cortés, al norte de Honduras, pero desde hace cuatro años vive en Florida, Estados Unidos, lo que no ha impedido que siga sus sueños de ser actriz.

EL HERALDO dialogó con la soñadora joven, quien también ha representado a Honduras en certámenes de belleza a nivel internacional. Aquí lo que nos contó:

¿A qué edad se adentró en el mundo del modelaje?

Soy modelo desde los 19 años de edad, desde que estaba en Honduras era modelo; salía en portadas, revistas, diarios, siempre como modelo de tiendas. Participé en el 2008 en el Miss Honduras Universo, con el director Carlos Rivera, y en 2010 en el Miss Honduras Mundo, con su director Eduardo Zablah.

Ahora su carrera se ha conocido a nivel internacional, ¿en que otras actividades destaca Liz Bucato?

Aquí en Miami participé en el 2016 en el Miss Summer USA y gané, gracias a Dios. En ese mismo año fui a Panamá al Miss Latinoamérica a representar a Honduras.



Pronto saldrá en Honduras una película 100% comayagüense, con productores nacionales y extranjeros, donde tengo mi pequeña participación como villana; la película es de terror, se llama "La Cueva", y pronto se viene otra película hondureña donde también me tomarán en cuenta.

Aquí en Miami siempre trabajo como modelo de pasarelas, vídeos, revistas... etc. He tenido la oportunidad de estar en Suelta la Sopa y Un Nuevo Día, programas de Telemundo (temporalmente, claro).

Recientemente salí en dos vídeos musicales grabados aquí en Estados Unidos, de cantantes hondureños pero que residen aquí, Tailo Paz y su vídeo "Pégate a mí", fui su modelo principal. El otro cantante es Juan Carlos Lara, más conocido como Mr Jc y su vídeo musical "Si no te vuelvo a ver", donde también fui su modelo principal.

Ya he salido en ocho vídeos musicales incluyendo en el de Maffio, un dominicano, y Eduardo Andonnie, también con Frank Velásquez.

¡Multifacética! Actriz, modelo, presentadora ¿Qué otro talento esconde?

Cocinera. Me gusta tocar la guitarra, también la batería -claro no perfecto pero lo hago- siempre hago lo que me gusta aunque a veces no me salga bien. Hago lo que quiero y no siempre lo que muchos quisieran ver.

Me comentaba que también espera seguir estudiando...

Comencé la carrera de arquitectura en la Universidad Católica de San Pedro Sula, pero no terminé. Aquí tendría que comenzar de cero, ya estoy en eso. Me gustaría estudiar la misma carrera aquí.

¿También es una hondureña defensora de los derechos de los migrantes?

Con la organización hondureña Francisco Morazán, donde fui vocera de la misma y también reina.

¿Qué mensaje daría a los migrantes irregulares en Estados Unidos?

Mi mensaje sería que no pierdan la fe en Dios, para Él no hay imposibles. Y cuál sea la decisión que tomen que lo hagan con mucha calma, la vida aquí o en Honduras sigue, mientras hay vida hay esperanza. Y que aquí en Miami abogamos por todos ellos, junto con la organización hondureña Francisco Morazán.

Que no pierdan la calma, Dios sabe porque hace las cosas, entre más oscura este la noche, quiere decir que ya va a salir el sol, cuando menos lo esperen Dios hará su obra. Aquí o allá, la vida sigue.

¿Cuáles son sus planes a futuro?

Pienso ya estar de lleno en lo que es la actuación y por supuesto formar una familia y tener mi propio negocio. Pienso lanzar mi línea de ropa, no es un hecho pero está en mis planes, primero Dios.

¿Cuándo viajará a Honduras?

Pienso ir en diciembre, aunque si se estrena la película hondureña donde tengo mi participación como villana entonces muy posible en octubre.

