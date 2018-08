Orden de captura por violencia doméstica para el futbolista del Vida, Chestyn Onofre

LA CEIBA, ATLÁNTIDA.- El futbolista del Vida, Chestyn Onofre, está en la mira de la Fiscalía de la Mujer y del Ministerio Público tras ser acusado de violencia doméstica en contra de su pareja.



Según los reportes oficiales, el defensor del conjunto cocotero agredió sin medidas a su pareja la noche de este lunes en su casa de habitación y tras lo sucedido accionó imponiendo una demanda contra él ante el Ministerio Público.



La agredida no quiso revelar su identidad, pero guardó espacio para develar detalles de cómo se dio el hecho en la colonia Villa Guadalupe de La Ceiba.



"Mi hija estaba en el hospital, yo necesitaba mi tarjeta (de crédito) y fui a buscarla a la casa sin aviso porque la ocupaba. El hombre me recibió con palabras soeces y ante el valor que agarré por todo lo que me dijo le pegué una cachetada. Tuve que denunciarlo porque me pegó, me agarró desliberadamente. Un golpe mío no lo va a matar, como que él me agarre a puño limpio", detalló.



La discrepancia entre ambos protagonistas quienes llevan al menos 13 meses de relación no es nuevo, según se conoció hacía mucho que se viene suscistando este accionar, sin embargo, nunca antes de tal medida.



Chestyn Onofre y su situación en el Vida



La novela de Onofre dentro dentro del Vida son páginas amargas. En anteriores ocasiones se supo que ingresaba mujeres a las concentraciones, aún así le dieron oportunidad para continuar.



Previo a lo sucedido contaban con sus servicios para el juego ante Real Sociedad por la Copa Presidente y el resto del torneo Apertura, pero ante lo ocurrido esta vez lo tienen con un pie afuera a la espera de la determinación de fiscalía.