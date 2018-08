Costa Rica: 44 jugadores extranjeros en primera división podrían ser afectados por actos de xenofobia

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- Las manifestaciones y actos de xenofobia de algunos costarricenses podrían afectar a los 44 jugadores extranjeros que militan en la Liga de la primera división de Costa Rica, entre ellos cuatro legionarios hondureños.



La Federación Costarricense de Fútbol y dos clubes de la Liga de Costa Rica mostraron su apoyo y respaldo para los extranjeros que integran la plantilla de sus equipos. En las 12 escuadras de la primera división no se registró a ningún nicaragüense.



Vea: Selección de Honduras contratará al nuevo entrenador en octubre



El equipo Deportivo Saprissa informó a través de un comunicado que "prohibirá ingresar al estadio a quienes participaron en actos xenófobos y además lamentan profundamente las manifestaciones y actos violentos ocurridos en el parque La Merced, en contra de nuestros hermanos nicaragüenses".

También comentó que "la institución saprissista aclara que ninguna de las personas involucradas en dichas acciones vandálicas representa los ideales y valores del club. Asimismo, hace énfasis en que no apoya a ningún grupo organizado”.



Asimismo, el equipo Liga Deportiva Alajuelense posteó en Twitter que "En #ElEquipoDeSuGente reprochamos cualquier acto de violencia. Costa Rica tiene en sus bases la solidaridad y la hospitalidad. No a la xenofobia".



La Fedefutbol publicó en su cuenta oficial de Twitter que "lamenta las manifestaciones de violencia que se dieron esta tarde (sábado 18 de agosto). No estamos de acuerdo con el uso de la camiseta de la selección Nacional para actividades que promuevan valores negativos en la sociedad. #Noalaxenofobia".



Por otra parte, el pasado 18 de agosto se registraron manifestaciones y actos violentos de xenofobia en contra de cuidadanos nicaragüenses refugiados en este país, producto de las crisis política que agobia a Nicaragua desde el pasado 18 de abril, la cual ha cobrado la vida de más de 400 personas.

Los futbolistas hondureños que juegan en la liga tica son: Roger Rojas, Alex López, Luis Garrido, deportistas del Alajuelense, además de Cristian Moreira, defensa del AD Grecia.



Extranjeros en la primera división de Costa Rica:

Club Deportivo Saprissa: Juegan tres extranjeros dos argentinos y un brasileño.



CS Herediano: Cuatro mexicanos y un colombiano.

AD Carmelita: Dos extranjeros un brasileño y un panameño.

LD Alajuelense: Tres hondureños.



Municipal de Pérez Zeledón: En la plantilla de este equipo hay cinco argentinos.

AD San Carlos: Tres argentinos y un uruguayo.



Guadalupe FC: Cuatro extranjeros, tres mexicanos y un argentino.



CS Cartaginés: Cuatro jugadores, uno de nacionalidad cubana, un panameño y dos argentinos.



AD Filial Club Universidad de Costa Rica: Juegan seis colombianos.



AD Santos de Guápiles: Un panameño.



AD Grecia: Un hondureño, un brasileño y un venezolano.

Limón FC: Juegan dos estadounidenses y dos panameños.

Dentro de los 44 extranjeros que juegan en la primera división de la Liga de Costa Rica se registraron cuantro legionarios hondureños. Foto: EL HERALDO.