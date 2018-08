VÍDEO: Usain Bolt se entrena por primera vez en Australia

GOSFORD, AUSTRALIA.- El legendario campeón de atletismo jamaicano Usain Bolt se entrenó por primera vez este martes con el club australiano de fútbol Central Coast Mariners con el objetivo de desarrollar una carrera de futbolista profesional.



Usain Bolt, con pantalones largos y guantes, a pesar de que no hacía mucho frío, hizo ejercicios de estiramiento, corrió y luego se entrenó con la pelota junto al resto de los jugadores.



Bolt lució un buen control del balón y efectuó buenos disparos con el pie izquierdo.





"Como en el atletismo, el primer día de entrenamiento es siempre el más difícil. Puedes saber cuánto trabajo necesitas para estar a punto. Pero estaba bien", dijo Bolt después de una sesión de 45 minutos, a la cual asistieron unos 70 periodistas.El club, basado en, al norte deespera que Bolt esté pronto para el reinicio de la, el campeonato que reúne a los mejores equipos deEl múltiplede 100 y 200 metros, que se retiró de las pista en 2017, intenta una nueva oportunidad con lostras haber probado suerte en el club alemán dey en otros de"No me fijo ningún objetivo, quiero simplemente hacer el trabajo", declaró Bolt, dueño de los récords mundiales de 100 m y 200 m."Es mi primera oportunidad para alcanzar un nivel profesional, no sé qué me espera", agregó."Estoy aquí para superarme, aprender y progresar", afirmó, que dijo que el entrenador decidirá en que puesto debe jugar."Me encuentro muy bien en la banda y bien como delantero centro", dijo el novel futbolista."Uno de mis mayores sueños es jugar en el", agregó."Es un fantástico atleta y estamos encantados de tenerlo con nosotros", declaró por su parte, el entrenador del equipo.