Antonio Rivera Callejas: “Si hay personas al margen de la ley, se va actuar”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Antonio Rivera Callejas, presidente de la comisión legislativa del Congreso Nacional que definirá la junta interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP), explicó lo peligroso que resulta ser que extranjeros puedan acceder a una tarjeta de identidad que los acredite como hondureños.

“Uno de los aspectos más importantes de la junta interventora que se va a nombrar en los próximos días es verificar varios aspectos como este, no es posible que la tarjeta de identidad se entregue a

extranjeros, ya sea mexicanos, palestinos o de cualquier país”, explicó Callejas.

Recordó que la tarjeta de identidad es exclusiva para los hondureños y “la interventora deberá verificar lo que ha pasado, cuál fue el fallo, qué registrador tuvo algún tipo de responsabilidad, si está trabajando, fue destituido, pero no puede volver a suceder bajo ningún punto de vista que un extranjero pueda optar por una tarjeta de identidad como hondureño y con esa cometer fechorías”.

Explicó que no es por el simple hecho de ser jugador de fútbol que la persona realizó el acto de falsificación, si no “el hecho de ser empleado del Registro Nacional de las Personas lo hace que haya responsabilidad administrativa o penal en contra la persona, el hecho es que es empleado del Registro y aprovechando eso cometió la irregularidad, todos somos inocentes hasta que no compruebe lo contrario, pero el Directorio del Registro debe tomar las medidas”.

Reiteró que la denuncia comprobada por la Unidad Investigativa de EL HERALDO es “delicadísimo, peligroso la inscripción de extranjeros, esta persona no la va a querer para algo bueno, en ese sentido la junta interventora que se va nombrar en los próximos días tiene que tomar las medidas, poner los candados tecnológicos para que no vuelva a suceder”.

Argumentó que la junta interventora tendrá facultades para tomar medidas “evaluar al personal que está laborando en la institución y actuar en contra de los que están al margen de la ley”. Por último, adelantó que esta semana o a más tardar la otra se definirá y comenzará actuar la junta interventora del RNP.

