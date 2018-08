Diego Vazquez: “Le vamos a dar prioridad a la Liga Concacaf"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El clásico ya es cicatriz en Motagua y ahora los Azules se pusieron en modo Liga Concacaf; el plantel se congregó en el complejo Pedro Atala, donde se proyectaron videos del Portmore United, rival del Azul este jueves.



El DT Diego Vazquez admitió que “ya tenemos que cambiar el chip y pasar al otro torneo. Entrenamos algunos detalles pensando en el partido del jueves, vimos los juegos que hicieron ante Santos de Guápiles y sabemos que pasaron por penales en Jamaica. Trataremos de hacer un buen partido”.



En esa ronda previa al cuadro caribeño United se le vio sólido en la definición desde los 11 metros, un manchón que le trae malos recuerdos al Ciclón de la Barbie (perdió dos definiciones por penales en Liga Nacional). “Creo en la ley de las probabilidades y si no definimos el pase en los 180 minutos pienso que ya nos toca ganar a nosotros... ja, ja, ja. Eso lo entrenamos todas las semanas, pero en el campo hay mucho condimento y la fortaleza mental es importante para imponerse”, agregó el adiestrador.



Sin embargo, la Barbie aseguró que les interesa ganar el torneo internacional. “Es importante para nosotros y le vamos a dar prioridad, pero sin descuidar la Liga. Esta llave no va a ser fácil para nada”, argumentó.



Diego Vazquez siguió diciendo que “los dos campeonatos que jugamos son diferentes: en Concacaf es una llave de dos partidos y apuntamos a seguir vivos”.



¿Contra Messi?

El de Mendoza sabe muy bien que Portmore United podría traer en sus filas al “Messi jamaiquino”, Maalique Foster, quien en septiembre se incorporará a la Liga Alajuelense.



“Creería que ya le dieron la bienvenida en Alajuela y no sabemos si vendrá, pero lo hemos visto jugar y es rápido, tiene desequilibrio... sin embargo, nosotros tenemos nuestras armas y apelamos al juego colectivo”.



Un juego en conjunto que debe superar, además, un hipotético desempate con el sistema de copa, que siempre preocupa a los equipos que inician de local ya que si reciben un gol en contra ponen en riesgo la clasificación.



“Hay que saber jugar. Ya se los transmití a mis jugadores en la fase anterior (eliminaron a Bandits de Belice); es importante hacerles daño acá y tener las precauciones de mantener el marco en cero. Al reglamento hay que sacarle provecho”, pidió el DT.



El Motagua de Diego Vazquez en Concacaf se ha enfrentado a América de México, Ferretti de Nicaragua, Xolos de Tijuana y Belmopán de Belice, con cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas. “En estos cinco años hemos cambiado jugadores y mi equipo sigue manteniendo su personalidad”.