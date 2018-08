Avizoran pocas lluvias de postrera en la región suroriental del país

Gissela Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La perspectiva climática presentada a las autoridades municipales y productores del sector sur y oriente del país no es nada halagadora.

La intervención del fenómeno de El Niño reducirá drásticamente la cantidad de lluvia que caerá en los próximos meses en la localidad, influyendo negativamente en los niveles de los ríos y vertientes de agua.

Se estima que la escasez de líquido en los afluentes se convertirá en un problema no solo para los productores de granos básicos sino para el cultivo agrícola y ganadero en general.

La información proporcionada por los especialistas del Centro de Estudios Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) a las autoridades municipales de los departamentos de Choluteca, Valle y El Paraíso, generó preocupación entre los ediles, quienes aún esperan la ayuda gubernamental para enfrentar las pérdidas del primer ciclo de cultivo.

Recomendación

Los expertos de Cenaos recomendaron a los alcaldes que socialicen con los productores para que en sectores altos, como el norte de Choluteca, Valle y el sur de El Paraíso eviten cultivar maíz durante la postrera, ya que la poca cantidad de agua que se espera para los meses de septiembre y octubre influirá para que los cultivos no prosperen.

“En estos sectores pueden cultivar frijol y maicillo, los cuales son un poco más resistentes a estar sin agua por algunos días, contrario a lo que sucede con el maíz que requiere agua con más frecuencia”, recomendó Francisco Argeñal, experto de Cenaos.

La utilización de los reservorios de agua en los sectores donde se han construido será vital para que los productores puedan captar el vital líquido, aseguró el funcionario.

Revisión

Para René Osorto, alcalde de Orocuina, la utilización de los reservorios no es una salida viable para el productor. “En el caso particular de mi municipio, durante los meses de verano me toca visitar las diferentes aldeas para poder llevarle agua para subsistir a los productores, ahora imagínese que tenga que llevarles agua para regar los cultivos, es algo que no se puede hacer, por lo que necesitamos acciones rápidas pero efectivas”, sugirió el edil.

En el caso del sur de El Paraíso, las pérdidas de cultivos por la sequía mantienen preocupados a los ediles, quienes se enfrentan a las constantes quejas de los productores ante la tardanza en la entrega de los bonos agrícolas en la localidad.

Reinery Sánchez, alcalde de San Lucas, lamentó que la comuna no cuente con los recursos necesarios para hacerle frente a la crisis de alimentos que vive la población.

“Todos los días tenemos las solicitudes de los productores pidiendo ayuda, ya que más del 50 por ciento de los cultivos de subsistencia se perdieron en la zona y la comuna no tiene dinero para ayudarle debido a las deudas y la pobreza”, lamentó el edil.