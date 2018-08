Ganadores: MTV Video Music Awards 2018

NUEVA YORK (AP) — Cardi B, con su conocida personalidad humorista, "abrió" la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales no con una actuación, sino con un chiste tierno.



La flamante mamá apareció el lunes en el escenario del Radio City Music Hall en Nueva York cargando lo que parecía un bebé envuelto en una manta, pero luego reveló a la audiencia que de hecho se trataba de un trofeo que recibió momentos antes de la alfombra por su éxito No. 1 con Bad Bunny y J Balvin, "I Like It".

Luego de la presentación de Cardi B apareció Shaw Mendes, para interpretar el tema "In My Blood".

Nicki Minaj recibió el primer galardón de la noche en la categoría "Mejor Hip Hop" con el tema "Chun-Li".

El segundo premio fue para la cantante Ariana Grande en la categoría "Mejor Vídeo Pop", gracias a su canción "No tears left to cry".

La presentaciones musicales siguieron de la mano del rapero Logic y su tema "One Day".

Luego, el grupo mexicano Backstreet Boy subió al escenario para entregar el premio en la categoría "Mejor Canción del Año" a Post Malone y su tema "Rockstar".

También la banda de rock Panic! at the Disco presentó su tema "High Hopes".

Seguidamente Nicki Minaj se adueñó del escenario y con su interpretación puso a muchos a bailar.

El cantante J Balvin se quedó con el premio en la categoría "Mejor Latino" por su tema "Mi Gente".

La cantante Jennifer López también realizó un 'medley' de sus éxitos, antes de recibir el premio a su trayectoria en los Video Music Awards.

La bella cantante Camila Cabello se quedó con el galardón en la categoría "Artista del Año". Y entre los estrenos de la noche está el nuevo tema de Ariana Grande, "God Is a Woman".

Como se vaticinó, la rapera Cardi B arrasó con las estatuillas y se llevó a casa el premio en la categoría "Mejor Artista Nuevo".

Maluma cantó "Felices los 4" e hizo historia en los MTV VMA 2018.

Seguidamente Cardi B, JLo y DJ Khaled aceptaron el premio a "Mejor Colaboración" por el tema "Dinero".

Entre las presentaciones clímax de la noche está la de la cantante Madonna, quien rindió tributo a la fallecida "Reina del Soul", Aretha Franklin.

Y el último premio de la noche fue para la cantante Camila Cabello por su canción "Havana" en la categoría "Mejor Vídeo del Año".