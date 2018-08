Cardi B impacta con su nuevo look en los MTV Video Music Awards 2018

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-La cantante Cardi B sorprendió a sus miles de seguidores con su nuevo look.

La recién convertida en madre, llegó a la gala de los MTV Video Music Awards 2018 con un revelador vestido en color morado y el cabello corto.

La rapera solía llevar una larga melena, por lo que su reciente aparición en la alfombra roja de los VMAs, causó alboroto entre la prensa.

Look anterior de la cantante.



En cuanto a su figura, la estadounidense ha hecho su tarea, pues hace más de un mes dio a luz a su primogénita Kulture Kiari Cephus y podemos decir que luce realmente esbelta.

Nominaciones en los MTV Video Music Awards 2018

B es la principal contendiente de este año, con 10 nominaciones. Abrirá el espectáculo de esta noche, que se realiza en el Radio City Music Hall en Nueva York.

Compite por el premio al video del año con "Finesse", su colaboración con Bruno Mars. El video del tema, inspirado en la serie de comedia de los 90 "In Living Color", se medirá por otros cuatro honores.

Vestimenta de Cardi B en la alfombra roja de los VMAs 2018.







Por el máximo galardón, Cardi B y Mars compiten con Childish Gambino por "This Is America", Drake por "God's Plan", Beyonce y Jay-Z por "Apes--t", Camila Cabello por "Havana" y Ariana Grande por "No Tears Left to Cry".

Dentro de unas horas sabremos cuántos galardones de lleva a casa la mamá de Kulture Kiari Cephus.