Vídeo: Noche de caos en el concierto de Lary Over

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Mis catrachos, ya casi llega el día para compartir con ustedes, no se pierdan este show que va a estar a otro nivel vamos hacer historia". Y con este mensaje el artista Lary Over, días antes de su concierto en el Coliseum Nacional de Ingenieros, prometía a sus seguidores hondureños lo que para él sería una gran noche... que finalmente acabó en vandalismo y desorden por un grupo de fanáticos.



Camisetas, bandas y promocionales alusivos a su icónica imagen del wason fueron comercializadas en los alrededores del lugar donde se realizó el concierto, además de la venta callejera golosinas y hasta cigarrillos a menores de edad, ya que el evento no contaba con la supervisión policial ni militar que garantizara la seguridad de los asistentes.



Durante la antesala del show de Over, todo parecía transcurrir con normalidad, las localidades estaban practicamente llenas por miles de espectadores entre adultos, jóvenes y hasta adolescentes que con ansias esperaban corear las pegajosas letras de las canciones del puertorriqueño y mientras tanto calentaron los ánimos con la participación de sus teloneros Ale Mendoza, Menor Menor, Amenazzy y Brytiago.



A pocos minutos de recibir a Lary en el escenario, el equipo de EL HERALDO se desplazó a la zona de la entrada para captar algunas imágenes de los asistentes que aun esperaban ingresar al recinto, cuando de pronto una turba comenzó a golpear con furia los portones de ingreso para entrar por la fuerza y tomarse las instalaciones del Nacional de Ingenieros.

De inmediato, el personal de la productora ordenó a su equipo cerrar las cortinas metálicas e impedir que el evento se saliera de control, lo que resultó inevitable y desató la violencia entre este grupo de seguidores que comenzaron a lanzar piedras, botellas, insultos y amenazas a quienes permanecían dentro del establecimiento, incluyendo a la periodista que se encontraba grabando el vídeo de este incidente.



Finalmente al filo de las 11:00pm, el boricua ídolo del trap irrumpió el escenario con el menú de su "El Wason BB World Tour" en suelo hondureñoo al ritmo de pegajosos temas como "Sola", "Prepago" y otros que desataron el caos y la acción de este espectáculo.



A medio show, Lary regaló discos entre sus fans, quienes de inmediato comenzaron a lanzarle desde chaquetas hasta prendas íntimas femeninas sin imaginar que esto provocaría una noche fuera de control, ya que los fanáticos que se encontraban en la localidad de gradería, descendieron hasta el área de platinum para aglomerarse, agredirse y comenzar a protagonizar disturbios dañando la propiedad privada, posters, banners y todo tipo de presencia de marca de las empresas patrocinadoras, lo que le impidió al artista concluir el show que le había prometido a sus seguidores en las redes sociales, obligándolo a abandonar la pista de inmediato.



Por motivos de seguridad, tanto el artista, como el quipo periodístico de EL HERALDO, tuvieron que salir por rutas alternas ante la amenaza del grupo de fanáticos que protagonizaron los disturbios.



En el concierto no habia presencia policial ni militar, lo que provocó que la situación se saliera de control.



En el lugar permanecian elementos del Cuerpo de Bomberos, pero unicamente prestando servicios de primeros auxilios(desmayos, heridos) o por cualquier amenaza de incendio.



Además, era insoportable el olor a marihuana que se sintió de principio a fin.