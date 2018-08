¿Qué documentos necesitas para la boda civil en la alcaldía de Tegucigalpa?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cada agosto, diciembre y febrero, durante los últimos años, la acaldía de la capital de Honduras ha ofrecido bodas gratis para que las parejas que han vivido en unión libre por muchos años puedan contraer matrimonio.



Sin embargo, son varios los papeles que deben presentar en el Departamento de Matrimonios de la comuna capitalina para poder unir sus vidas a la persona que aman.



Aunque la alcaldía agiliza los trámites durante las celebraciones de las "Bodas Gratis" los contrayentes pueden llegar cualquier otro día de la semana, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

Es importante mencionar, que si no quieres contraer matrimonio durante las ceremonias que realizan en las plazas públicas, también puedes llegar al edificio ubicado en la colonia 21 de Octubre para tener una boda más rápida y sencilla.



Durante estos meses en que se celebra el Mes de la Familia, San Valentín y Navidad los matrimonios no tienen ningún costo, pero en los nueve meses restantes se deberá pagar una boleta de 350 lempiras.



Es importante mencionar que para casarte en Honduras se debe tener más de 21 años, caso contrario se pedirá un permiso de los padres o de la persona encargada de la tutela.



EL HERALDO comparte los requisitos que debes cumplir:



Para mayores de 21 años

1. Fotocopia de la tarjeta de identidad de los contrayentes (ampliadas)

2. Fotocopia de la tarjeta de identidad de dos testigos, mayores de 21 años. Los testigos tienen que saber leer y escribir. No se aceptan cambios a última hora y padres y parientes no pueden ser testigos.

3. Certificación de estado civil (Soltería) que no tenga más de tres meses de haber sido expedida. Este documento se solicita en el Registro Nacional de las Personas de su lugar de nacimiento.

4. Constancia de parentesco: Esta se solicita en el lugar de nacimiento de cada uno de los contrayentes.

5. Certificación médica: Los contrayentes deberán presentar una constancia médica y exámenes de VIH, cuando no hay hijos entre si.

Prueba de embarazo, si está embarazada (Con sello y firma original del laboratorio)

6. Hoja antecedentes penales

7. Boleta de 350 lempiras por servicios matrimoniales, cuando es con Notario boleta de 500 lempiras y en el caso de extranjeros una de 3 mil lempiras. Esto se deberá depositar en banco Ficohsa en la cuenta 01201316404.



Para los menores de 21 años

1. Los padres deben autorizar por escrito y autenticar las firmas por un notario, esto se deberá acompañar con fotocopias de la identidad. Si uno ya falleció se mostrará el acta de defunción.



Si ambos padres están muertos, los abuelos podrán dar la autorización. De no tener ningún familiar, será el juzgado correspondiente el que dará el permiso.