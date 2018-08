Maradona se acostó con la mujer de Icardi

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Diego Maradona es reconocido por en el mundo por ser un completo Don Juan. El astro argentino considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, tuvo una aventura con Wanda Nara, la que hoy en día es la novia de Mauro Icardi (Inter de Milán).



Mirtha Legrand, estrella de la TV Argentina, comentó que en el 2006, Diego Armando Maradona y la famosa Wanda Nara, tuvieron un encuentro sexual bastante escandaloso en un hotel.



"Yo estaba haciendo los almuerzos en Mar del Plata, en el Hotel Costa Galana, y cuando estaba a punto de salir al aire se me acerca Wanda Nara.... "¿Por qué no me invitas a tu programa?", me dijo. Yo le respondí... "¿Vos sos la que saliste con Maradona? Anoche no me dejaron dormir", comentó Mirtha en su programa -La noche de Mirtha-.



"Yo estaba en la suite presidencial, al lado ellos y no se podía dormir del ruido. Corrían muebles, no sé qué hacían. Esto que cuento es verdad. Yo fue testiga auditiva" explicó la actriz y presentadora.



No obstante, en el 2017, Wanda Nara declaró públicamente su odio al legendario Maradona.