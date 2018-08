Demi Lovato tendrá que celebrar su cumpleaños 26 en un centro de rehabilitación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Demi Lovato no tendrá la mayor fiesta de cumpleaños de su vida, pero al menos, tiene la dicha de festejar que cumple un año más; luego de estar a punto de no hacerlo.



La cantante, quien está ingresada en un centro de rehabilitación tras sufrir una sobredosis que la tuvo al borde de la muerte, soplará este lunes, 26 velitas.



Seguramente, estará rodeada de familiares y verdaderos amigos, quienes tendrán que ingeniárselas para hacer que la también actriz pase un momento agradable después de todo lo que ha tenido que pasar en los últimos días.



Cabe destacar que no habrá fiesta, ni mucho menos alcohol, pero hoy más que nunca, la intérprete de Really Don't Care tendrá motivos para celebrar.



"Siempre fui transparente sobre la adicción que tengo. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no desaparece, es algo con lo que tengo que luchar", escribió Lovato en su cuenta de Instagram antes de ser trasladada a un centro para su tratamiento de recuperación.



Por su parte, muchos de sus fans ya se han pronunciado en las redes sociales para hacerle llegar a la también actriz mensajes colmados de buenas vibras.