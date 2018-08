La Roja de Reinaldo Rueda podría foguear a la Selección Nacional

TEGUCIGALPA.- El presidente de la Comisión de Selecciones, Javier Atala, expresó que "para finales de año debe haber entrenador" en la Selección Nacional y dijo que la lista de candidatos se ha reducido a siete, cuyas hojas de vida siguen siendo analizadas por las autoridades federativas.



"No hay nada oficial todavía, no ha habido ninguna reunión con nadie... seguimos analizando la persona correcta para que dirija a la Selección y en los próximos 60 o 90 días tomaremos una decisión final", ha dicho el también directivo de Motagua en SB Noticias.



El fin de semana, Carlos Pavón recomendó a la Fenafuth tres nombres: José Manuel el Chepo de la Torre, Gustavo Matosas y Rubén Omar Romano.



Finalmente confirmó contactos para que la H juegue cuatro partidos en las próximas Fechas FIFA. "Tenemos para octubre confirmado a Arabia Saudita y muy probablemente jugaremos contra Marruecos; luego, en noviembre hay opciones de ir a Chile y Perú" a jugar con las selecciones de Reinaldo Rueda y Ricardo el Tigre Gareca.



Honduras está sin entrenador desde el fracaso que consumó Jorge Luis Pinto, que no pudo clasificar a la Selección Nacional rumbo al Mundial de Rusia 2018 a pesar de un jugoso salario y enormes prebendas.