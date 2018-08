¡Lionel Messi fuera del top 3 de la UEFA!

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el anuncio de los tres candidatos a mejor jugador de la UEFA en la temporada 2017-2018, el astro argentino Lionel Messi ha quedado fuera del top 3 de la lista.



El que no figure Messi en las primeras tres posiciones de la competición europea obedece, según los expertos a que el Barcelona no ha sido protagonista en las últimas ediciones de la Champions League.



La eliminación en cuartos de final ante la Roma en la pasada Champions, ha dejado sin muchas posibilidades a la 'pulga' de ser uno de los elegidos.



En cambio Cristiano Ronaldo ha ganado las últimas dos ediciones, mientras que Leo, no recibe este reconocimiento desde el 2015.



La UEFA desvelará la identidad del ganador este próximo jueves en Mónaco durante el sorteo de la fase de grupos de la Champions League.



UEFA Men's Player of the Year 2017/18: who gets your vote? ?



?️ #UEFAawards presented at the #UCLdraw, 30 August ? — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 de agosto de 2018