Fabio Melanitto sostuvo una tormentosa relación con Ivonne Montero

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Recientemente Fabio Melanitto, ex pareja de la actriz Ivonne Montero, fue asesinado en la Ciudad de México. Ante esta situación se dio a conocer que los artistas sostuvieron una relación completamente tormentosa.



La pareja se casó en diciembre de 2011, sin embargo, poco tiempo después y tras enterarse que sería papá, Fabio Melanitto decidió abandonar a Ivonne afirmando que no estaba preparado para afrontar la responsabilidad de una hija y menos si esta venía enferma.



VEA: El mensaje de despedida de Ivonne Montero, exesposa del cantante Fabio Melanitto



Al nacer y, con solo dos años de edad, la pequeña Antonella tuvo cinco cirugías a corazón abierto para corregirle una cardiopatía congénita, un mal cardíaco que impide que el cuerpo se oxigene de manera correcta.



En algunas entrevistas, la famosa comentó sobre la situación que prevaleció entre ella y Melanitto y lamentó no haber contado con el apoyo del padre de su hija para superar las duras pruebas que pasó su niña a tan corta edad.