Dos requerimientos por irregularidades en Salud alista Ministerio Público

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Ministerio Público (MP) prepara dos requerimientos fiscales por irregularidades en la Secretaría de Salud.

Las líneas de investigación las lleva la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop).

“Hemos hecho una serie de diligencias a fin de identificar, tomar declaraciones, decomisar documentos en diferentes oficinas regionales de Salud y hospitales incluidos”, informó a EL HERALDO Lorena Cálix, portavoz del MP. Las acciones van dirigidas contra personas vinculados a compras irregulares de medicamentos e insumos.



“Estamos con dos proyectos de requerimientos fiscales que están siendo analizados y no descartamos la presentación en los próximos días de los mismos, estamos dando respuesta a las denuncias que han venido a interponerse”, indicó Cálix. Las denuncias han sido interpuestas por instancias de sociedad civil, personas particulares y también el MP ha abierto denuncias de oficio. “Son acciones de investigación que se han llevado a cabo en diferentes puntos del país, lo que los fiscales denominan acciones de tipo nacional para determinar si hay o no delito”, expreso Cálix.



Por otra parte, el MP tiene dos líneas de investigación en el Hospital Escuela Universitario (HEU). Una corresponde al pago de un elevado plus administrativo para directivos del centro asistencial, que se hizo efectivo desde septiembre de 2017.



El pago de bonos mensuales oscila entre 5,000 y 20,000 lempiras, según el cargo que ocupan, aparte del salario que devengan. Y el segundo caso es por falsificación de documentos, se detectaron nombramientos de personas en plazas del hospital. Los documentos de nombramientos fueron firmados por la directora general, Cristina Rodríguez, cuando ella se encontraba de vacaciones. La semana pasada la Agencia Técnica de Investigación Criminal secuestró documentos en las oficinas del HEU.