Honduras goleó 6-1 Belice por el torneo Uncaf sub 19 en Comayagua

La selección de Honduras sub 19 previo al partido ante Belice. Foto: Fenafuth

COMAYAGUA, HONDURAS.- La Selección de Honduras sub 19 está venciendo 3-1 a Belice en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, en la primera fecha del torneo amistoso sub 19 de la Unión Centroamerica de Fútbol (Uncaf) que organiza Fenafuth.

Este torneo es preparatorio para las siete selecciones centroamericanas de cara al Premundial Sub 20 que se jugará en noviembre en Estados Unidos y que es clasificatorio para el Mundial sub 20 de Polonia en 2019 y para los Juegos Panamericanos de Lima 2019

Cristian Cálix, abrió el marcador para los hondureños a los 3 minutos del partido.

Selvin Guevara (2) tienen ganando al equipo nacional que es dirigido por Carlos Tábora.

En el segundo tiempo, Cristian Padilla marcó un doblete y la cuenta la cerró Edwin Rodríguez a los 70+3, con lo que Honduras cerró una paliza de 6-1 sobre los beliceños.

* Este torneo se juega con tiempos de 35 minutos cada uno

PANAMÁ 5-1 EL SALVADOR

A primera hora, la selección de Panamá y El Salvador se enfrentaron en esta misma cancha, el resultado ha sido favorable para los panameños por un contundente resultado de 5-1.

GUATEMALA 1-1 COSTA RICA

La jornada la han inaugurado las selecciones de Guatemala y Costa Rica con un empate a uno, en duelo disputado en el estadio Carlos Miranda.

PRÓXIMA JORNADA

Lunes 20 de agosto

Estadio Carlos Miranda

2:00 PM | Panamá vs Guatemala

4:15 PM | Belice vs El Salvador

6:30 PM | Honduras vs Nicaragua