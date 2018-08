Massimo Cellino, el devorador de técnicos... ¿hasta dónde se aguantará con David Suazo?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Massimo Cellino, empresario italiano del fútbol. Ex dueño del Cagliari en Italia y el Leeds United en Inglaterra. Ahora tiene un nuevo proyecto: Brescia Calcio. Su nuevo juguete o quizá su nueva corona, en la que ha puesto una joya para presumir: David Suazo.



Desde que el Maestro Óscar Washington Tábarez le recomendó contratar al 9 hondureño, no ha existido un hombre en toda Europa que haya creído tanto en David Suazo como Massimo Cellino, un apasionado de las pasiones (fútbol, rock, música, puros entre otras) que también tiene otro récord: despedir a los técnicos que no le den resultados a corto plazo.



Apodado en Italia el "Mangiallenatori" y en Inglaterra como "Manager-eater" (devorador de técnicos en una traducción libre), Cellino es un hombre que no se mide para sacar entrenadores de sus equipos. Pero... ¿hasta dónde se aguantará con David Suazo si los resultados no llegan? (qué ojalá lleguen e hinchamos por él a diario). ¿Hasta dónde se medirá Cellino con su hombre estrella?

Hombre de pasiones

Cellino es pasional para estas decisiones, pero también es el hombre que ha confiado en darle a David Suazo su primera gran responsabilidad, tras obtener la licencia UEFA Pro, el Rey David ha formado un equipo poderoso en el Brescia, donde la misión es una sola: ascender a Serie A.



Brescia, ya fue eliminado de la Coppa Italia tras caer en penales ante Novara en penales, después de ir ganando 2-0 y terminar empatando 2-2 en el minuto 90. En ese sentido, tiene como único objetivo llegar a la Serie A.

"Sufrimos demás, creo que tenemos que manejar mejor los partido", resumió Suazo este juego y el anterior ante Pro Vercelli donde prácticamente se repitió la historia.



Cuando Cellino aún era dueño del Cagliari, tuvo 36 entrenadores en 22 años, y en 2013 despidió a Roberto Donadoni en plena pretemporada por no congeniar en ideas.



"Recuerdo que en Italia mi padre despidió a siete entrenadores en un año y uno antes de que comenzara la temporada", dijo el hijo de Cellino, Edoardo.



Luego, cuando Cellino compró el Leeds, desfilaron en en apenas cinco meses Neil Redfearn, Brian McDermott, Dave Hockaday y Darko Milanic, quien solo estuvo 32 días. "Los entrenadores son como las sandías", dijo Cellino en la presentación de Hockaday, "solo sabes lo bueno que es cuando lo abres".



Cellino (62), es hombre supersticioso, siente un miedo horroroso al número 17: cuando era dueño del Cagliari, en su estadio no existía la fila con ese número sino la 16b. Es rockero, tiene su propia banda de rock, toca la guitarra eléctrica.



Como consecuencia de su disputa con el ayuntamiento de Cagliari con respecto a la necesidad de financiación pública para la reconstrucción del estadio, se llevó al equipo a 700 kilómetros de distancia, a Trieste, donde jugó unos meses casi sin espectadores.

Fue encarcelado en relación al mal uso de dinero público y tiene otros cargos criminales por engañar al Ministerio de Agricultura con falsa contabilidad.



Costumbres que no se van

"El viejo amor nunca se olvida. Y así Massimo Cellino recordó su antiguo gol y llamó a David Suazo para darle el puesto de nuevo entrenador de Brescia en la Serie B", dijo La Gazzeta Dello Sport cuando se confirmó la llegada del Rey David al Brescia.



Pero antes de ese nombramiento, Cellino hizo cuatro movimientos en el banquillo bresciano. En 2017 compró La Leonessa por 6.5 millones de euros, el club tenía como DT a Roberto Boscaglia pero lo mandó a sacar y le entregó el equipo a Pasqualle Marino, pero éste dejó caer el equipo a posición 21 y Cellino lo corrió. Volvió a traer Boscaglia, quien no levantó y dos meses después lo sustituyó Ivo Pulga, quien fue su DT en Cagliari con Suazo como asistente.



La temporada 2018-2019 de la Serie B inicia el sábado en Brescia, cuando La Leonessa enfrente en el estadio Mario Rigamonti (que Cellino remodeló y le construyó el centro de alto rendimiento) al Perugia el sábado 25 de agosto. Y nosotros hincharemos por Brescia y por Suazo.