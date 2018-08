Real Madrid ganó 2-0 vs Getafe en la primera fecha de La Liga 2018-19

MADRID, ESPAÑA. -El Real Madrid se impuso 2-0 este domingo ante el Getafe en la primera fecha de la Liga Española, de la temporada 2018-2019.



Dani Carvajal adelantó a los madridistas a los 20 minutos del primer tiempo.

A los 51 minutos Gareth Bale amplió la ventaja y colocó el 2-0 a favor de los blancos.

La era pos-Cristiano Ronaldo se vislumbra esperanzadora. Este domingo el Madrid inició con el pie derecho.

Alineaciones

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Kroos, Ceballos, Isco; Bale, Asensio y Benzema.



Getafe: Soria, Damián, Djené, Bruno, Cabrera, Arambarri, Maksimovic, Gaku, Portillo, Amath y Molina.

MINUTO A MINUTO

1'| Arranca el partido en el Santiago Bernabéu.

2'| Los Blancos intentan salir con el balón desde su propio campo.

3'| Bale dispara y Soria despeja. ¡Era fuera de juego!

4'|El equipo de Lopetegui quiere abrirse espacios en la defensa del Getafe.

6'| Carvajal central desde la derecha, pero el balón se va demasiado pasado. Nadie llega al remate.

10'| Partido bastante tranquilo en estos primeros minutos de juego. Los de Lopetegui dominan, pero sin crear ocasiones.

12'| Saque de banda para los Blancos. Maksimovic manda el balón y Cabrera no llega.

14'| Falta de Gaku sobre Toni Kroos

15'| ¡Cabezazo de Bale al palo! Es la primera clara del Real Madrid.

18'| Borbarás debe tranquilizarse. El cuarto árbitro hizo la petición.

20'|¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Dani Carvajal anota el 1-0.

22'| Los dirigidos por Lopetegui tienen el control del esférico.

24'| Duro remate de Asensio.

27'| Amarilla para Jorge Molina por una entrada dura contra Toni Kroos.

30'| Los primeros 30 minutos están dominados por los Blancos.

33'| ¡Pitan fuera de juego para Sergio Ramos! Parecía penal a favor de los blancos.

35'| El Madrid es más que el Getafe. Por ahora no parece que los de Bordalás igualen los cartones.

38'| El Getafe ya cometió 10 faltas y el Madrid 1.

40'| Amarilla para Amath

41'| Amarilla para Djené por entrada fuerte contra Benzema

43'| Colegiado anula gol a Sergio Ramos por falta.

45'| Final del primer tiempo. Real Madrid se va al descanso con el marcador arriba 1-0 ante Getafe.



COMPLEMENTO

46'| Arranca la segunda parte en el Bernabéu.

47'| El Getafe se muestra más intenso después del descanso.

48'| Modrid, Lucas Vásquez y Casemiro calientan en el banquillo blanco.

50'| ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Gareth Bale! El galés colocó el 2-0.

57'| Sale Isco y entra Casemiro. ¡Cambio en el Real Madrid!

58'| Cambio en el Getafe. Sale Amath y entra Jaime Mata.

61'| Falta de Mata sobre Ceballos.

64'| Jaime Mata recibe amarilla por falta sobre Nacho. Hay 4 amarillas y todas son del Getafe.

64'| Cambio en el Getafe. Se va Portillo e ingresa Iván Alejo.

67'| Amarilla para Marcelo por falta contra Alejo.

70'| ¡Cerca Bale! El balón rozó el palo.

71'| Cambio en el Getafe. Sale Jorge Molina y entra Ángel.

71'| Cambio en el Real Madrid. Se va Ceballos y entra Luka Modric.

72'| ¡Se la perdió el Getafe!

75'| Cae Asensio en el área y pide penal que el colegiado no señala

76'| Cambio en el Real Madrid. Se despide Gareth Bale y entra Lucas Vásquez.

80'| Ya solo quedan diez minutos en el juego. El Getafe aún no encuentra claras oportunidades

84'| No peligra el marcador. No hay presión del Getafe en las postrimerías.

90'| Añaden dos minutos al duelo.