Las primeras palabras de Giuliana, la única testigo del asesinato de Fabio Melanitto

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El asesinato del exintegrante de la agrupación Uff!, Fabio Melanitto, aún sigue generando muchas preguntas.

Recientemente su presunta pareja sentimental y única testigo del crimen, identificada como Giuliana, rompió el silencio y brindó unas escuetas declaraciones al programa Ventaneando.

Al ser consultada por una repotera, solamente respondió: "La verdad todavía no sé qué pasó, solo sé que lo mataron al lado mío, no sé más nada, sí yo no sé de verdad, yo apenas estoy asimilando todo esto".

La joven también explicó que ella no sabe quién llamó a los servicios de emergencia, pero cree que fueron los vecinos del sector en donde ocurrió el crimen.

Agregó que no ha hablado con la familia de Fabio y aún está en shock por lo ocurrido.

El cantante recibió varios impactos de bala y quedó tirado al lado de su motocicleta. Foto infobae



Crimen

Los reportes de la Policía indican que el artista recibió tres disparos en la cabeza y dos en la espalda después de discutir con su asesino, quien huyó y cuadras adelante abordó un vehículo.

Las primeras hipótesis apuntaban a un intento de asalto, sin embargo, el agresor no se llevó nada, ni siquiera la motocicleta.

