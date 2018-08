Vandalismo y terror en el clásico entre Real España y Marathón

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Señores de la Liga Nacional. Señores presidentes de los equipos. ¿Cuándo le vamos a poner orden al fútbol hondureño? ¿Cuándo vamos a tener un clásico sampedrano sin que los hinchas de metan a la cancha? Es tiempo de actuar, no se pueden seguir premiando el vandalismo y el terror en los estadios. El fútbol de liga de Honduras lo necesita, el fútbol de Honduras en general se los agradecerá.



Ha terminado el clásico sampedrano, con actos vandálicos en el campo. A lo parejo. Jugadores, entrenadores, árbitros, directivos, aficionados... hasta en la casa de doña Lucía volaron las ollas influenciados por estos terrorificos momentos que exponen cada vez un país que por demás se deleita en el morbo.



Mal comportamiento de los jugadores de ambos equipos, un portero que explota su frustración contra un recoge pelotas. Un directivo que lo increpa y le promete llevarlo a las rejas. Un montón de zánganos que dicen ser aficionados y golpean sin piedad a niños y mujeres. Y mujeres que también creen intocables provocan la ira de los violentos.



Un árbitro que no pone respeto. Un entrenador que provoca los árbitros. Un gordito que se las pasa de vivo y un árbitro auxiliar que se pasa de delicado. Un grupo de policías que se meten al campo a trotar y terminan en las gradas a tropada limpia con los barristas.



¿Se dio cuenta que de fútbol no hemos hablado? Bueno, el tal clásico sampedrano finalizó empatado a uno en partido accidentado que debe sentar un precedente en las comisiones de disciplina.

Del arbitraje hay que decir que fue malo. Sin valor, sin decisión.



Y los legisladores del fútbol hondureño, piensen en el país y prohiban a toda costa que los clásicos se jueguen con afición visitante. Por ahora solo dicen "la barra", pero acá que debe ser prohibido el ingreso de afición contraria. Así lo hacen en Brasil, Argentina.



Lejos de eso, Marathón sigue sin ganar, cinco empates en final en este torneo (siete con las dos finales ante Motagua) y el España sigue en una crisis que ni con penicilina sale.



RESULTADOS JORNADA 5

Real España 1-1 Marathón

Honduras 1-2 Platense

Lobos UPNFM 1-1 Vida

Real de Minas 1-2 Juticalpa









DOMINGO

4:00 PM | Motagua vs Olimpia



El clásico nacional se juega este domingo en el estadio Nacional. Ojalá que no vaya a pasar otro show de estos. Ojalá que los "cinco" anillos de "seguridad" funcionen, ojalá que NO VAYA A SER EMPATE, ojalá que SE DEDIQUEN A JUGAR FÚTBOL.