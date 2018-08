Barcelona venció 3-0 al Alavés con doblete de Messi y un gol de Coutinho

MADRID, ESPAÑA.- El Barcelona inició la defensa de su título de Liga con un triunfo 3-0 sobre el Alavés gracias a un doblete de Lionel Messi y a un gol de Coutinho, este sábado en el Camp Nou en la primera jornada.



Con el brazalete de capitán, tras la marcha de Andrés Iniesta al fútbol japonés, Messi fue la gran amenaza ofensiva del Barcelona ante un Alavés muy ordenado en defensa que aguantó más de una hora.



El argentino marcó con un lanzamiento de falta por debajo de la barrera (64) el gol 6.000 del Barcelona en Liga y se topó con la madera en dos ocasiones, al larguero en otro golpe franco (38) y al poste (66).



En el 83 el brasileño Coutinho, asistido por su compatriota Arthur, debutante en el Camp Nou, certificó la victoria al recibir en el flanco izquierdo, perfilarse al entrar en el área y disparar con la solvencia habitual.



En el descuento (90+2), Messi recibió un centro de Luis Suárez, controló con el pecho y cerró la cuenta azulgrana.



"A veces tenemos que esperar que Leo haga algunas de las suyas. Contentos de contar con él y empezar así da gusto", señaló el azulgrana Sergi Roberto tras el choque.



Gol 6.000 en Liga

Ante un equipo muy cerrado, al Barcelona le faltaron ideas en la primera mitad, con el francés Ousmane Dembélé especialmente ineficaz.



El nuevo campeón del mundo con Francia no fue capaz de perfilarse lo suficiente y disparó a las manos del arquero Fernando Pacheco (39). Justo antes del descanso (44), tras un tuya-mía con Jordi Alba, su tiro no encontró portería.



Intentando ganar dinamismo, el técnico azulgrana Ernesto Valverde dio entrada en la segunda parte a Coutinho, que se situó en el interior izquierdo, posición habitual de Iniesta.



Finalmente el gol azulgrana llegó después de una falta a Messi, derribado en medio de un caracoleo en el balcón del área. El argentino disparó raso, por debajo de la barrera, y derrumbó la resistencia del Alavés.



"Es muy difícil acertar, si no saltas, te la mete por arriba o por el palo del portero", dijo Pacheco al final del partido sobre la calidad de Messi a balón parado.



Fue el gol 6.000 del Barcelona en Liga y, como el 5.000 en 2009, llevó la firma del cinco veces Balón de Oro.



En la recta final debutó en Liga en el Camp Nou, además del brasileño Arthur (77), el chileno Arturo Vidal (85), fichados esta temporada.



Remontada de la Real Sociedad

Antes, la Real Sociedad empezó con buen pie con una remontada para terminar ganando 2-1 en el campo del Villarreal.



El 'Submarino Amarillo' se adelantó en el Estadio de la Cerámica en el minuto 16 gracias a un gol de Gerard Moreno, pero el equipo vasco dio luego la vuelta al marcador, con dianas del brasileño Willian José (40) y Juanmi Jiménez (71).



En el primer partido del sábado, Celta de Vigo y Espanyol habían empatado 1-1.



El conjunto catalán se adelantó en el minuto 45 por medio de Mario Hermoso, pero los locales evitaron la derrota gracias a un tanto en contra de David López (52).



El Real Madrid debutará en esta Liga el domingo en casa contra su vecino Getafe, mientras que el Atlético de Madrid, que el miércoles conquistó la Supercopa de Europa ante su vecino 'merengue', visita el lunes al Valencia.



El viernes había empezado la Liga con dos partidos, un empate 0-0 entre Girona y Valladolid, y la victoria 3-0 del Levante en el