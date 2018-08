Honduras y el mundo lamentan la muerte del exsecretario de la ONU, Kofi Annan

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -El cuerpo diplomático de Honduras ha lamentado también este sábado la muerte del exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan.

En un mensaje enviado por Twitter, el embajador de Honduras en el Reino Unido, Iván Romero Martínez, la diplomacia hondureña manifestó su consternación por la muerte del líder mundial.



"Muy tristes por la muerte de Kofi Annan, a quien el Embajador Iván Romero Martínez entregó las credenciales como Embajador, representante permanente de Honduras ante la ONU y trabajaron por la paz mundial", se escribió en el mensaje.

Annan, estuvo muy vinculado a Honduras en un momento muy crítico para el país como lo fue la devastación causada por el Huracán Mitch en 1998.



Tras el terrible hecho, el presidente, en ese entonces Carlos Roberto Flores Facussé, se reunió con Annan en Estocolmo para tratar el tema de la reconstrucción nacional.

Desde entonces, el ganador de un premio Nobel de la Paz, pusó su mirada sobre Honduras.

La muerte de Annan ha hecho reaccionar a todos los líderes mundiales con sentidos mensajes.

-Naciones Unidas-

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su tristeza por la muerte de su predecesor al frente de Naciones Unidas, calificándolo de "fuerza que guiaba hacia el bien".



"De muchas maneras, Kofi Annan encarnaba a las Naciones Unidas. Salió de sus propias filas para dirigir a la organización hacia un nuevo milenio, con dignidad y una determinación inigualables", afirmó.



- Ghana -

El presidente de Ghana --país natal de Annan--, Nana Akufo-Addo, declaró una semana de duelo desde el lunes en homenaje a uno de "nuestros más ilustres compatriotas".



- Unión Europea -

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó que "el mayor reconocimiento que podemos hacer a Kofi Annan es preservar su legado y su espíritu".



"Dedicó su vida a hacer del mundo un lugar más pacifico y unido" aseguró Juncker.



- Rusia -

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que Annan "estará siempre en el corazón de los rusos".



"He admirado siempre su sabiduría y valentía (...) en momentos críticos. Su recuerdo estará siempre en el corazón de los rusos", dijo Putin, citado en un comunicado del Kremlin.



- Estados Unidos -

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, rindió homenaje a Annan elogiando su devoción "por hacer del mundo un lugar más pacífico".









"Trabajó incansablemente para unirnos y nunca dejó de luchar por la dignidad de cada persona", escribió Haley en Twitter.



- Colombia -

El ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, en nombre del gobierno, expresó a través de un comunicado sus "sentidas condolencias" por el fallecimiento de Kofi Annan, a quien definió como un "defensor incansable de la paz".



El expresidente de Colombia y también Nobel de la Paz Juan Manuel Santos expresó sus condolencias en un tuit: "Lamento profundamente la muerte de Kofi Annan. Fue un gran amigo de Colombia y trabajó mucho por la paz de nuestro país. Una gran pérdida para el mundo".



- México -

En un mensaje publicado en Twitter, el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, recordó a Kofi Annan como "gran líder y extraordinario ser humano".



"México lamenta el sensible fallecimiento de Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU y Premio Nobel de la Paz 2001. Gran líder y extraordinario ser humano. Sus aportaciones a favor de la paz y los derechos humanos son un legado".



- Chile -

La expresidenta chilena Michelle Bachelet, designada en agosto como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que se extrañará el "liderazgo" del ex secretario general de la ONU.



"Envío mis condolencias a los familiares y amigos de @KofiAnnan, que siempre luchó por la igualdad de derechos y oportunidades de las personas", publicó Bachelet en su cuenta de Twitter.



- España -

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tuiteó: "Hoy perdemos a un gran humanista. Nos deja Kofi Annan (...), pero nos queda su legado para seguir trabajando a favor de la paz, la seguridad y para reforzar la defensa de los Derechos Humanos".





- Francia -

En un tuit, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que "Francia le rinde homenaje". "No olvidaremos jamás su mirada tranquila y resuelta, ni la fuerza de sus combates".



- Alemania -

En un comunicado, la canciller alemana, Angela Merkel, afirmó: "Me entristece la noticia de la muerte de Kofi Annan. Era un hombre de Estado excepcional al servicio de la comunidad mundial".



- Sudáfrica -

El presidente Cyril Ramaphosa calificó a Annan como "gran líder y diplomático extraordinario", quien ayudó a la causa de África en el seno de la ONU y "enarboló la bandera de la paz" en todo el mundo.



- The Elders -

El grupo de los Elders (término inglés que significa los "mayores" o "ancianos" pero también los "sabios"), cofundado por Annan y Nelson Mandela, entre otros, para promover la paz y los derechos humanos, afirmó que el exsecretario general de la ONU tuvo "una voz de gran autoridad y sabiduría, en público y en privado".



Entre los Elders, además del expresidente estadounidense Jimmy Carter, figuran también los expresidentes brasileño Fernando H. Cardoso, el mexicano Ernesto Zedillo y el chileno Ricardo Lagos.