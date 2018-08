Así presumió Nicky Jam su encuentro con Kim Kardashian durante una fiesta en Miami

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El encuentro entre el artista urbano Nicky Jam y la socialité Kim Kardashian causa gran revuelo en las redes sociales.

Ambos estuvieron de fiesta en un club nocturno de Miami y Jonathan Cheban, un íntimo amigo de Kardashian, los presentó.

Nicky Jam no ocultó su emoción tras quedar deslumbrado con la más famosa del clan Kardashian. Una vez que finalizó la noche compartió varias fotos y vídeos del momento exacto en que la conoció.

En la grabación se escucha que Kim dice: "Hola, ¿cómo estás? Un gusto en conocerte". Después le dio un beso en la mejilla al artista latino.

La emoción no paró ahí. Nicky Jam también publicó una foto de la estrella de "Keeping Up With the Kardashians" con una peluca color verde y un vestido de cuero.

