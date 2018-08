Chievo vs Juventus: Dónde ver el debut de Cristiano Ronaldo y horarios del partido

ROMA, ITALIA.- Los amantes del fútbol tienen una cita este sábado: Cristiano Ronaldo inicia su camino en la Serie A con la visita de la Juventus al campo del Chievo. El duelo arranca a las 10:00 AM (hora de Honduras).

A continuación todo lo que debes de saber previo al partido más esperado de los últimos meses en Italia.

Dónde verlo

España: canal GOL, se puede ver en abierto en la TDT

Argentina: canal 766 de DirecTV, en Cablevisión es el canal 557.

Chile: canal RAI (766 DirecTV, 437 Movistar, 354 VTR, 111 GTD Manquehue).

Colombia: canal de DirecTV es 766 y por Claro en el 471.

México: 281 en Sky, 276 en Izzi y 659 en Totalplay.

Además, podrás seguir en directo el minuto a minuto en HERALDO.HN

Horarios en el mundo

Perú: 11:00 AM

México: 11:00 AM

Argentina: 13:00 AM

Ecuador: 11:00 AM

Chile: 13:00 AM

Colombia: 11:00 AM

Este duelo representa el debut de Cristiano Ronaldo en el campeonato italiano de primera división.