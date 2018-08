“Fui el máximo encestador a nivel nacional”, asegura German Allan McNiel Rueda

Agustín Lagos N.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde niño se desenvolvió en un ambiente familiar y le gustó la agricultura y la ganadería. Debido a eso, su deseo fue estudiar la carrera de agricultura, pero al final se decidió por las leyes.



En esta oportunidad, EL HERALDO dialogó con el abogado German Allan McNiel Rueda, actual subdirector del Instituto Nacional Penitenciario. A continuación la entrevista con el funcionario.



¿Dónde nace y cuál es el recorrido que ha tenido en la vida German McNiel?

Yo nací en San Marcos de Colón, Choluteca, un 27 de octubre de 1986. Allá cursé mi etapa preparatoria hasta culminar en el Instituto Bautista El Buen Samaritano. Siempre me inculcaron principios cristianos en el seno de mi hogar.



¿Qué carrera universitaria estudió?

Estudié Derecho en la Universidad Católica en Choluteca, donde logré graduarme de esta noble profesión.



¿Y sobre su etapa laboral qué nos puede compartir?

De igual manera allá en Choluteca inicié mi etapa laboral. Tenía el bufete McNiel Rueda en ese momento. También logré estar en otros cargos, pues fui director departamental del Ministerio de Industria y Comercio.



También director regional del programa Empleo por Hora en los departamentos de Choluteca, Valle y El Paraíso. Además, logré ser el apoderado legal de la institución donde me formé desde niño, que era la Misión Bautista el Buen Samaritano en Honduras.





El abogado German McNiel cuando fue juramentado como subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP).





¿Cuándo es que viaja a Tegucigalpa para desempeñar otras funciones?

En el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa viajé a Tegucigalpa para poder seguir laborando como director de Ordenamiento Jurídico Nacional en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y en el cambio de administración del presidente Juan Orlando Hernández inicié como director de Compromisos Internacionales en la Secretaría de Gobernación, Derechos Humanos, Justicia y Descentralización y como asesor de la Comisión Jurídica Nacional, por último llegué al Instituto Nacional Penitenciario (INP).



¿De la época escolar qué es lo que más recuerda?

Convivía en San Marcos de Colón, donde practiqué bastante deporte, fútbol y baloncesto, en la etapa de niñez y adolescencia. Formé parte del equipo de fútbol de mi escuela.



También fui parte del equipo de baloncesto del Instituto Bautista El Buen Samaritano, donde logré en su momento ser el máximo encestador a nivel nacional. Obtuve un reconocimiento por ser el máximo encestador de la liga colegial en el año 2003.



¿Y en el fútbol en qué posición jugaba?

Jugué de portero y también de delantero, pero no tuve tanta suerte en el fútbol como en el baloncesto. En el baloncesto fueron los mayores logros.



¿Y como portero fue el menos goleado en algún campeonato?

La verdad que no. Donde me destaqué más fue en el baloncesto.



¿Y en la parte educativa cómo le fue?

No era el mejor alumno, pero tampoco me aplazaba. No era por decir un alumno de cienes, pero no me aplazaba en mis clases.





German Allan McNiel Rueda montado en Sofía, su inseparable yegua.





¿Cómo se consideraba en sus estudios?

Me consideraba como una persona aplicada, una persona que logré en el tiempo establecido salir de mi primaria, secundaria y de la universidad, sin ningún problema, sin decir que me aplazaba y sin decir que perdía clases. No fui una persona sobresaliente, pero no fui una persona que perdía clases.



¿Cuál era la clase que más disfrutaba?

Había muchas, pero usted sabe que cuando uno está pequeño lo que más le gusta es la educación física, estar haciendo deportes.



¿Y la clase que no le gustaba cuál era?

La clase que no me gustaba era español y creo que por eso tengo mala letra. No destaqué en esa materia y era lo que casi no me gustaba.



¿Y las actividades del campo le han apasionado?

Vengo de una familia que por parte de mi madre se ha dedicado a la agricultura y la ganadería. Eso es algo que me ha apasionado.



Crecí en ese tipo de ambiente con mis abuelos maternos y en su momento quise estudiar agricultura, pero no pude. Creo que tampoco es algo que lamento.



Como abogado creo que me he desenvuelto bien. No es algo que lamento, pero sí me apasionaba bastante el campo. Soy de esa zona, que es dada a la agricultura y la ganadería, y por parte de mis abuelos maternos esas son de las principales actividades.



¿Y puede ordeñar o no le tocó estar en medio de las vacas?

Eso se ha olvidado porque lo hice hace muchos años, pero si nos ponemos de nuevo lo podemos recordar.



¿Y al montar a caballo qué tal es en eso?

Eso nos gusta mucho. Hemos participado en algunos desfiles hípicos del pueblo y en algunas zonas aledañas. Eso es algo que me ha gustado bastante desde pequeño.



El haber crecido en un ambiente que es bastante dado a la agricultura y la ganadería, creo que eso se lleva dentro ese tipo de pasiones y eso me llevó a participar en los desfiles hípicos de la zona sur.





McNiel Rueda participa en los desfiles hípicos de San Marcos de Colón.





¿Tiene su caballo allá en San Marcos de Colón?

Tenemos uno donde montarnos y es una yegua que se llama Sofía, de raza española.



¿Cuánto tiempo dedica para estar con su familia?

Pues es muy poco porque el tiempo es bastante apretado y muy pocas veces viajo donde está mi familia. Paso la mayor parte del tiempo en Tegucigalpa. Viajo muy poco a la zona sur.



¿Cada cuánto tiempo va a la zona sur?

Cada uno o dos meses debido a las actividades que realizo en el trabajo que se me ha encomendado.



¿Y en Tegucigalpa practica algún deporte?

Voy a correr constantemente y trato de ir todos los días a las cinco y media y algunos fines de semana practico baloncesto, pero más que todo es ir a correr e ir al gimnasio.



¿Cuál ha sido el mejor momento de su vida?

Creo que son muchos los momentos que uno puede recordar. Para el caso en la universidad, donde nos dedicábamos únicamente al estudio, a estar con los amigos.



Creo que esa fue una etapa muy bonita de mi vida. Sin embargo, creo que la situación laboral que nos estamos desarrollando es una muy buena etapa donde he podido ver que lo que se ha podido aprender en la universidad y en el diario vivir está dando los resultados esperados.



¿Y el más difícil que no quisiera ni recordar?

Quizá aquellos problemas laborales, cuando se nos va de las manos algún tipo de problema y eso puede repercutir en la labor que nos encontramos desarrollando.



En esta oportunidad tenemos una gran responsabilidad en el Sistema Nacional Penitenciario y en algunas ocasiones pueden suceder situaciones, pero por la responsabilidad que nos caracteriza nos sentimos un poco molestos, impotentes y a la vez queremos resolver ese tipo de situaciones.



¿Al llegar al puesto que ocupa se imaginó la magnitud de lo que eran los centros penales?

Fíjese que tuve la posibilidad de estar en una junta de estudio del sistema penitenciario nacional que la nombró la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización.



Posteriormente estuve como enlace entre el sistema penitenciario y la Secretaría de Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización y cuando asumí la Subdirección ya estaba un poco más empapado de lo que era el sistema penitenciario, pero sin duda es un gran reto que se ha tenido y esperamos salir muy bien de esto.



¿Le ha tocado estar frente a los jefes de las maras y pandillas?

He tenido una particularidad en la dinámica de trabajo. Cuando voy a los centros penitenciarios no voy a hablar solo con el director del centro penal.



Yo reúno a los agentes penitenciarios, me reúno con el director, pero también me reúno con los coordinadores de los módulos de los privados de libertad y me reúno con todas las personas privadas de libertad, frente a frente les expongo la situación y les doy la mecánica de trabajo que estamos llevando a cabo y les doy las reglas de juego y se les expone que esta es una labor que alguien tiene que hacer.



¿Cómo es eso de manejar los centros penales?

Es algo complejo. Es un reto muy complejo, máxime cuando se están realizando estas reformas en el sistema penitenciario.



Manejarlo en tiempos anteriores, donde todo mundo hacía lo que quería y a la hora que quería, creo que era más sencillo, pero venir a establecer nuevas reglas creo que es algo más complejo.



¿Hay personas inocentes recluidas en los centros penales?

Eso es en los tribunales de la República que tienen que valorar. Sí lamentamos la enorme mora judicial que existe.



Sabemos que eso es algo que no podemos negarlo. Nos encontramos con la mayoría de personas en condición de procesados, una minoría en condición de condenados y eso sí es lamentable. Pero poder determinar la culpabilidad o inocencia eso ya es responsabilidad del juez competente.