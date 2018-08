Tres jugadores del Motagua están en recuperación y serán baja para el equipo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cuerpo médico de Motagua confirmó las bajas para el clásico capitalino. Jorge Pachecho, el fisioterapista de "las águilas" admitió que "Héctor Castellanos y Wilmer Crisanto no serán de la partida ya que no han trabajado con normalidad con el equipo".



"Wilmer tiene dolor en el tobillo y continúa su recuperación. Con Castellanos estamos trabajando por separado, la zona que se rompió está cicatrizada", aseguró.



Por otro lado "Omar Elvir está en la fase final de su recuperación. Hasta ahora realiza su segundo día de práctica con el grupo, es poco probable que juegue el clásico".



Motagua recupera a Erick Andino que venía con un problema en la rodilla y por eso no había sido de la partida.