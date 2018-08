Diego Vazquez: "Buscaremos la manera de hacerles daño"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ansioso por un clásico más, Diego Vazquez prepara el derbi contra Olimpia con la idea de que Motagua imponga sus argumentos en el campo y continúe sumando de a tres.



El DT de las águilas asegura que no llega con el plantel completo, pero pese a ello apuesta por el triunfo.



"Contento estamos peleando en la parte alta de la tabla. A pesar de que ha sido una semana corta trataremos de hacer un buen partido el domingo".



Agregó: "Venimos de ganarle al Vida, al Real España, sumamos en el torneo internacional y nos ilusiona de cara a lo que viene. Por desgracia jugamos el clásico en una semana corta y es algo reiterado porque queda poco tiempo para analizar al rival y preparar el partido".



Diego observa la forma como Olimpia ha sacado la chequera y sin meditarlo se reforzó con muchos delanteros, además trajo hombres del extranjero.



"Hizo una inversión importante y tienen derecho de hacerlo. Nosotros en base al esfuerzo y automatismo tratamos de compensarlo con buen funcionamiento".



"No es fácil alcanzar el éxito y mantenerse, pero nosotros lo hemos logrado, el esfuerzo diario y disfrutar el privilegio de estar en Motagua, mi equipo lo entiende. No obviamos que Olimpia tiene buen plantel" expresó.



En Motagua podremos ver el debut de Sergio Peña, el mediocampista que por fin arregló su situación con el Real Sociedad y la Liga Nacional.



"Creo que ya está habilitado, vamos a ver como se encuentra. Es una opción más en el mediocampo ahora que no está Héctor, quien se está recuperando y todavía no juega. Songó tampoco, solo están haciendo trabajos de recuperación" admitió.



La Barbie resaltó: "Todos los partidos son termómetros y todos los juegos hay que ganarlos. Obviamente un clásico se exige ganarlo porque es un partido diferente y es el choque que todos quieren jugar. Nosotros tenemos el recuerdo positivo de que los eliminamos en la semifinal y eso nos genera algo positivo".



Sobre lo que dijo Nahún Espinoza, sobre el fútbol especulativo de los Azules, La Barbie contestó: "No lo he escuchado lo que dijo Nahún, pero en el último tiempo Motagua ha logrado mantenerse en la cima por muchos años y eso no es fácil".



"Ellos (Olimpia) llegan arriba de nosotros por un punto y ambos llegamos en condiciones similares, en Motagua enfrentamos cada pelota como si fuese la última".



Diego dio a entender que los merengues le copiaron el sistema de juego a los azules.



"Me fijo que Olimpia cambió el sistema. En los 20 años que tengo que estar acá los vi con línea de cuatro y ahora utilizan un sistema que nosotros hacemos habitualmente. No digo que somos los inventores de ese sistema, pero me llama la atención... Nosotros buscaremos la manera de hacerles daño pero los sistemas no ganan partidos".



"Lo que determina el resultado es lo que podamos desarrollar en el campo de juego. Las batallas las gana siempre el que mejor pelea" finalizó.