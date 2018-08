Esteban Espíndola es duda para el clásico entre Olimpia-Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El técnico del Olimpia de Honduras, Nahún Espinoza, es muy claro en cuanto el tema de las posibilidades que tenga participación Esteban Espíndola en el clásico ante Motagua, el defensor y último refuerzo que llegó a las filas de los merengue.



"Hablé con él el segundo día que estuvo en el país y ya le expliqué más o menos lo que pretendo. Él viene bien porque viene saliendo de una pretemporada, así que en cualquier momento podemos hacer uso. No sabemos si el domingo, miércoles o el otro domingo". explicó técnico del Olimpia.



Pero a la vez el timonel de los blancos dejó un poco la duda si usarlo o no al jugador, ya que en esa posición tiene la necesidad de contar con un líder. "Ya estamos en pleno campeonato y a mí me urge que el jugador esté bien. Para salir de dudas tiene que jugar", indicó.



Y agregó. "Pueder ser muy arriesgado, pero vamos a tomar la mejor decisión posible. Algunas cosas las arriesgo cuando creo que convienen, pero otras que no se puede, ya que hay que tener prudencia con este tipo de temas y el parámetro es la personalidad del jugador, su determinación", aseguró.



Pero también deja claro el límite de espera que deben tener tanto él como Leandro Motta. "Yo creo que el máximo es la otra semana para ellos dos. Ya la otra semana tienen que estar jugando".



Nahún Espinoza explica las diferencias que hay en cuanto al tema de Leandro y Esteban Espíndola. "Con Leandro era diferente, físicamente él no estaba como yo quería y lo vamos ir esperando, pero en algún momento tiene que esperar", finalizó.