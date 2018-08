Belinda comparte foto de su mamá en Instagram y la comparan con ella

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz y cantante Belinda compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de su familia, sin imaginar que sus fans le hallarían otro sentido a las cosas.



En la imagen se ve a la mamá de la guapa mexicana, abrazando a un joven, mientras se lee el mensaje: "Familia". Sin embargo, la primera impresión que causa la foto es que se trata de Belinda, pero en realidad al fijarse bien es su madre.



Los fans de Beli no tardaron en hacer todo tipo de bromas solo el aspecto de la intérprete de "Déjate llevar".



"Me asusté, pensé que era Belinda y que se había puesto fea", "Cómo que te cambió la cara, me cambiaron a mi Beli" y "La señora que se quiere ver como la hija ay no! Jajjajaajjaj", son algunos de los duros comentarios.





Familia ??@schull.belinda @mrnachini ❤️❤️❤️ A post shared by Beli (@belindapop) on Aug 15, 2018 at 10:53am PDT

