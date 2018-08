Así se jugará la jornada cinco del torneo de Apertura en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los clásicos entre Olimpia-Motagua y Real España-Marathón se jugarán en la jornada cinco del torneo de Apertura en Honduras.



El despertar del Vida de La Ceiba, supuso algo distinto en la jornada cuatro cuando se convirtieron en líderes con siete puntos, sin embargo solo se trató de un 'espejismo', ya que las águilas arruinaron ese sueño fugaz.



Olimpia como actual líder del torneo y además invicto, jugará ante el Motagua quien también quiere alcanzar la cima, a tan solo un punto de los albos.



Cabe mencionar que de esta jornada del fin de semana, solo un partido se jugará el domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.



Próxima jornada (5)



Sábado 18 de agosto

6:00 PM | Lobos UPNFM vs Vida

7:00 PM | Real España vs Marathón

7:00 PM | Real de Minas vs Juticalpa

7:15 PM | Honduras vs Platense

Domingo 19 de agosto

4:00 PM | Motagua vs Olimpia



Máximos goleadores



Jorge Benguché (3) - Lobos

Mario Martinez (2) - Real España

Rubilio Castillo (2) - Motagua

Roberto Moreira (2) - Motagua

Rony Martínez (2) - Olimpia

Carlos Bernárdez (2) - Vida

Maxi Callorda (2) - Real España