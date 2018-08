Carlo Costly: "A Motagua siempre me ha tocado marcarle"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Carlo Costly sigue siendo el delantero referente del Olimpia y espera anotarle al Motagua en el clásico de este fin de semana, en la jornada cinco del torneo de Apertura en Honduras.



"Ya estoy preparado para lo que se viene, un clásico más y esperamos hacer las cosas bien. Es algo emocionante, histórico y jugar un clásico es lo más bonito, espero aprovecharlo", indico.



El "Cocherito" sabe que y no lo esconde que este tipo de partidos son los que a todo jugador no se quiere perder. "Se puede decir que si, ya que es donde todo el país te ve y esperamos poder ganar y hacer un gran partido".



A pesar de ello, el jugador considera que si le marca a los azules es igual que se lo haga a otro club de la Liga Nacional. "Es un gol normal, en cualquier partido se puede dar y a Motagua siempre me ha tocado marcarle desde que estuve en Platense y por ahí siempre se me da anotarle a ellos".



Ante las expectativas que espera el delantero del clásico. "Esperamos un gran partido, ya que tenemos grandes jugadores, ellos también y venimos de ganar los dos equipos. Ojalá sea un partido abierto, de buen fútbol y buen espectáculo para toda la gente".



En cuanto al nivel de juego en el que llegan ambos equipos al duelo del domingo. "Por ahí nosotros ganamos con lo justo, ellos también ganaron 2-1, pero creo que en un clásico es donde se demuestra todo, es donde se busca el objetivo que es ganar y hacer un buen espectáculo que es lo mejor".



Carlo Costly además explicó las razones por las cuales no fue tomado en cuenta para el partido ante los Lobos de la UPNFM. "Tengo tres amarillas que inocentemente me han sacado, pero creo que es el mayor descanso que he tenido entre semana para poder llegar a tope contra Motagua".



En cuanto al gol más especial que le ha logrado marcar a los azules. "Fue el doblete que marqué cuando estaba Alberth Elis y Romell Quioto. Me gustó porque era mi debut en un clásico y fue algo muy bonito".



Y de la manera en la que mejor se le da anotarle. "Creo que más siempre se me da con el pié. He visto todos los goles y son con los pies; de cabeza es menos. Pero lo que se venga este domingo será bienvenido", finalizó.