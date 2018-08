Primer clásico sin Donis Escober por decisión técnica, tras el retiro de Valladares

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Terminada la era Valladares en la cueva, el marco olimpista quedó teóricamente a disposición absoluta de Donis Escober, pero el arranque de esta temporada se ha convertido en una auténtica pesadilla y el Pimpollo apunta a perderse el primer clásico capitalino en el posretiro de Noel.

El jugador con más títulos de Liga con Olimpia no pasa sus mejores días.

Cero minutos en cinco juegos oficiales y ningún encuentro siendo considerado ni siquiera como suplente por Nahún Espinoza certifican el oscuro presente para el histórico cancerbero. ¿A qué se debe?



Aunque en un inicio se insinuó que la ausencia de Donis obedecía a una lesión, lo cierto es que Zona constató que el portero ha estado completamente apto y que su situación pasa por una determinación estrictamente técnica. Así lo ratificó Nahún antes del 1-0 a la UPNFM.



Por decisión técnica

“Es una pregunta lícita, pero puedo decir que es una decisión del entrenador y sé cual es el riesgo que conlleva. Donis, con todo su historial, puede ser el portero titular, pero hoy es Edrick Menjívar y, si quieren, échenme la culpa de eso”, argumentó Nahún.



Unos lo cuestionan, otros lo miran como parte de un relevo generacional.



“La carrera de él ha sido extraordinaria, pero como todo llega su momento y hoy es el momento de Edrick, que lo está haciendo bien y hay que apoyarlo. Es un arquero joven, con buen físico y, si hace las cosas bien, es potencial para la Selección”, argumentó uno que sabe del tema, Carlos Prono.



El argentino ganó cuatro títulos (una Uncaf) con el Albo y terminó marchándose cuando le dijeron que había cerrado su ciclo en Olimpia.



“Donis fue suplente de la Selección y cuando le tocó ser titular, lamentablemente la Selección no clasificó, ahora no era tampoco el mejor momento de Donis, es lógico, todos pasamos por ese período, todos tenemos fecha de caducidad”, expuso Prono.



No ha ido ni a la banca

Los 37 años de Donis y el gran nivel de Edrick en este inicio dan la razón a Nahún, pero el escenario plantea una pregunta: ¿Acaso es la mejor forma de ir retirando a un tipo con 16 títulos de Liga y que solo ha defendido la camisa blanca?



“Si no está en el banco por disposición técnica me parecería extraño, es raro. Yo me pondría mal, lo dialogaría con el técnico y le diría que si no estoy ni para ser segundo del Olimpia, me iría a otro equipo o sencillamente colgaría los guantes; Donis no merece ser tercer arquero”, reconoció Prono.



Esto, como lo dice Prono, “es cuestión de un análisis bien profundo porque no estamos hablando de cualquier jugador, sino del más ganador en la historia de Olimpia”, y de un futbolista que este domingo seguramente se perderá su primer clásico ante Motagua en los últimos dos años.



Y es que después de la retirada de Noel, en diciembre de 2016, Donis jugó los 10 choques ante Motagua que se registraron en el calendario.



“Juega Menjívar porque, ¿acaso lo voy a poner solo para jugar contra el Vida nada más? O sea, ¿cuando toque los partidos importantes, te saco? Ahí estarías matando a los dos arqueros. Si vas a ser titular, va a ser para jugar la final del mundo o un partido de repechaje; o sos titular o no sos titular”.



Por eso, Prono tiene claro quién será el cancerbero ante Motagua: “Si yo soy Nahún Espinoza, el titular el domingo se llama Menjívar; no le pongan duda”.