El Ministerio Público investiga “aumentazos” de directivos del Hospital Escuela

Redacción

TEGUCIGALPAa, HONDURAS.- El Ministerio Público (MP) está investigando los elevados incrementos salariales que se autorrecetaron los directivos del Hospital Escuela Universitario (HEU).

Se trata del pago de bonos mensuales que oscilan entre 5,000 a 20,000 lempiras aparte del salario que devengan, según el cargo que ostentan. Mientras tanto el resto del personal y los pacientes que acuden a diario están sumergidos en una profunda calamidad de medicamentos e insumos.

Lo anterior se plasmó en el oficio 0034-2018-DGHEU, con fecha de 3 de enero de 2018, el cual fue firmado por la directora del hospital, Cristina Rodríguez, y aprobado en sesión del Consejo Directivo del hospital.

El documento fue remitido al jefe de personal, Alex Arévalo, donde se plasma que se hará efectivo el pago del plus administrativo para los directores “por la responsabilidad administrativa y solidaria que el cargo amerita”.

Lo anterior significa que son bonos compensatorios para los médicos que dejan de atender en sus clínicas privadas por dedicarles más horas a las labores administrativas del centro asistencial.

“En el Hospital Escuela hay dos denuncias puntuales, una tiene que ver con incrementos salariales o plus salariales que se fueron otorgando a partir del mes de septiembre de 2017, supuestamente, y vigentes aún, en este caso por el Consejo Directivo del hospital”, informó a EL HERALDO la portavoz del MP, Lorena Cálix.

Agregó que esos bonos sí se han pagado y la Fiscalía está investigando la presunción acerca de un abuso de autoridad en el que pudieron haber incurrido los servidores que otorgaron y se hicieron efectivo el incremento en mención. “Estamos en pleno proceso de investigación de esta denuncia que fue interpuesta por la junta directiva y de gestión del HEU”, indicó Cálix.

EL HERALDO conoció que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Francisco Herrera, fue quien interpuso la denuncia en la Fiscalía para que se realicen las pesquisas.

Plus administrativo

A la directora del HEU, Cristina Rodríguez, le corresponde el pago mensual de 20,000 lempiras de plus administrativo. Eso indica que de septiembre de 2017 a agosto de 2018 la galena recibirá un total 240,000 lempiras solo de plus administrativo, ya que el pago se contempla de manera retroactiva.

De igual forma el director médico recibe un bono mensual de 10,000 lempiras al igual que el director administrativo. Mientras que los jefes de departamentos de áreas médicas reciben al mes 7,000 lempiras, así como el asistente técnico de la dirección general. Mientras que el asistente técnico del Consejo Directivo recibe un monto mensual de 5,000 lempiras.

Según las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), el pago de esos bonos de forma retroactiva a los directivos representa una erogación de más de un millón de lempiras. “El segundo caso que está en investigación tiene que ver con la supuesta falsificación de documentos públicos en razón del otorgamiento de contratos o nombramientos de personas que prestan su servicio en el hospital. La irregularidad que se investiga es que varios documentos fueron firmados por la directora general cuando en ese período ella estaba de vacaciones.

Las pesquisas corresponden al período de 2017 y 2018. El miércoles la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) secuestró documentos en las oficinas del centro asistencial.