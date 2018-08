Aretha Franklin, otra gran estrella de The Blues Brothers que dice adiós

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Aretha Franklin, la Reina del Soul, se suma a la lista de grandes estrellas de la comedia de culto The Blues Brothers que falleció.



El filme de 1980 cuenta la historia ficticia de una banda de blues y soul evangelista creada dos años antes por los comediantes Dan Aykroyd -aún vivo- y John Belushi para el programa Saturday Night Live de NBC.



The Blues Brothers --"Los Hermanos Caradura" en América Latina y "Granujas a todo ritmo" en España- se convirtió en una de las mejores películas musicales de la historia del cine, destacada por la cantidad de grandes estrellas que ayudaron a los hermanos Jake y Elwood en su lucha por impedir que cierren el orfanato en el que crecieron.



Aquí algunas de las legendarias estrellas que acompañaron esta película antes de abordar el gran tren del soul al cielo:



James Brown

Si Aretha era la reina del soul, Brown era su "padrino", el "hermano del soul número 1" y el "hombre más trabajador del negocio del entretenimiento".



Brown, que trabajó en una docena de películas, encarnó en "The Blues Brothers" al reverendo Cleophus James, quien da un sermón en la iglesia batista Triple Rock.



El cantante tenía 73 años cuando falleció de un ataque al corazón el día de navidad de 2006 completando una vida que incluyó crecer en un burdel, pasar tiempo en prisión y construir una carrera musical con excesos que le trajo fama y riqueza.



VEA: Fans rinden homenaje a Aretha Franklin, la Reina del Soul



Ray Charles

Charles es en la película un vendedor de instrumentos y canta "Shake a Tail Feather" y "Jailhouse Rock" con Jake, Elwood y muchos de los miembros de las estrellas del musical.



Este grande del soul, que murió en 2004, fue un gran defensor del subgénero que fusionaba gospel tradicional negro de Estados Unidos con ritmos como blues y el jazz.



Ciego desde su niñez, el cantante y pianista fue uno de los primeros estadounidenses negros en conquistar audiencias blancas a gran escala y controlar su propia producción musical en un importante sello discográfico.



Cab Calloway

Legendario cantante de jazz, Calloway, que murió a los 86 años en 1994, interpretó a Curtis, el conserje del orfanato de los 'brothers' y el mentor musical que los introdujo al blues.



El frenético intérprete, conocido como "Hi De Ho", dirigió una de las bandas más importantes de la era del swing y fue conocido por sus apariciones en el icónico Cotton Club de Harlem, y por vender un millón de copias de "Minnie The Moocher".



John Lee Hooker

La palabra "leyenda" muchas veces se puede usar de forma exagerada, pero no para la mayoría del elenco de esta película. Eso incluye al vocalista y guitarrista negro John Lee Hooker, que interpreta al músico callejero Street Slim.



Fue una pequeña parte pero el "padre del Boogie", que nació hace 101 años y murió en 2001, es recordado por su entusiasta actuación de "Boom Boom" frente a Soul Food Cafe.



"The Blues Brothers" es su único crédito de actuación, aunque su música ha aparecido en numerosas bandas sonoras, incluido "El aguador" y "Hasta el Límite", así como en numerosos comerciales.



Matt 'Guitar' Murphy

Uno de los miembros originales de la banda de The Blues Brothers, Murphy murió a los 88 años en su casa de Miami, Florida, en junio.



En la película se interpreta a sí mismo como el esposo maltratador de Franklin.



La pareja comparte la icónica escena del café Soul Food de la película, pero Franklin llamó la atención con su vertiginosa interpretación de la canción "Think".



El personaje de Murphy terminó la película en la cárcel, pero 18 años más tarde el actor y su personaje regresaron con la banda para Blues Brothers 2000, en la que compartió otra escena con Franklin.



Y los actores de reparto

Muchos de los grandes nombres de la actuación, que formaron parte de este filme, también han fallecido como John Candy, Carrie Fisher, Charles Napier y claro, John Belushi.