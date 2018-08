¿Por qué YouTube eliminó una parte del teaser de la película "La Monja"?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La eliminación de siete segundos del teaser de la película "La Monja" a puesto a muchos a confirmar que todo se ha tratado de una estrategia de marketing que Warner Bros que ya utilizó allá por el 2,000.



Sin embargo, otras personas han mencionado que el vídeo de "La Monja" ha ido mucho más allá y que por esta razón la plataforma de YouTube eliminó el pequeño fragmento debido a que no permiten ningún tipo de promoción que pueda "asustar".



De igual manera, han enfatizado en que el clip no es apto para personas cardíacas, lo que sería un motivo más para tal acción.



Por otra parte, "La Monja" logró desatar el pánico en YouTube entre grandes y pequeños, lo que también causó quejas de la mayoría de los usuarios.



Vea aquí los siete segundos que se omitieron de "La Monja"