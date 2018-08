La Sub 19 de Honduras busca ser protagonista en el Torneo Uncaf

SIGUATEPEQUE, HONDURAS.- Una nueva ilusión renace en el fútbol hondureño. hablamos de la Sub 19 que trabaja a doble horario de cara al Torneo de la Uncaf que se desarrollará en Comayagua del 19 al 26 de agosto.



Honduras competirá prácticamente con el mismo equipo que ganó la medalla de bronce en Barranquilla, Colombia. Solamente se incorporarán nuevas figuras que observará el DT.



El debut de la H será el domingo ante Belice a las 6:30 pm. Belice es una selección de la que se sabe poco, pero respetan lo suficiente. "Nosotros sabemos que Belice es una selección de las más débiles pero vemos con el mismo respeto a todos los rivales" dijo el volante Cristian Padilla.



El siguiente rival de la H Sub 19 es El Salvador, el martes en el Carlos Miranda de Comayagua. Después vienen los huesos duros; Panamá y Costa Rica el viernes y domingo.



De acuerdo al entrenador Carlos Tábora, en este campeonato tendrán su oportunidad de jugar varios futbolistas que no lo hicieron en Barranquilla.



Uno de ellos es, Paolo Belloni, quien ha estado en los microciclos de selecciones juveniles, pero no ha podido debutar en campeonatos oficiales. Belloni viene de jugar del Genoa de Italia pero actualmente reside en Estados Unidos.



También estarán disponibles los jugadores Maynor Antúnez, Cristian Padilla y el arquero Yohan Villanueva, que debutarían con la Selección en un campeonato juvenil.



En las próximas horas arribarán al país los costarricenses y beliceños, rivales directos de los catrachos.

El Torneo de la Uncaf no es clasificatorio, pero si sirve como fogueo para llegar a plenitud al premundial de Bradenton, Florida.



"Haber jugado en Barranquilla, más los partidos del Torneo Uncaf, nos van a servir para llegar bien al premundial. Esperamos que la gente nos apoye este fin de semana que debutamos con Belice" agregó Padilla.



Actualmente trabajan unos 22 futbolistas en el microciclo, pero se incorporará Selvin Guevara, Cristian Cálix, Jack Jeanbaptiste y Carlitos Mejía. Todos ellos solicitaron permiso para jugar con sus clubes.



19 de agosto

Honduras - Belice



21 de agosto

Honduras - El Salvador



24 de agosto

Honduras - Panamá



26 de agosto

Honduras - Costa Rica



Todos los partidos se llevarán a cabo a las 6:30 de la noche en el Carlos Miranda.