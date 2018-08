Mario Martínez a Vargas: "si hay uno, que no hayan dos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mario Martínez está enfocado de lleno en el clásico sampedrano que Real España disputará este sábado contra Marathón en el estadio Morazán.



El jugador, cuyo futuro es noticia, quiere que se hable solo del partido contra el vecino, pero aprovechó a lanzar un dardo al entrenador Héctor Vargas, quien en las últimas semanas ha estado en el centro de la polémica.



Vargas dijo que hay equipos que invirtieron para ganar tres trofeos y ya estaban eliminados de una competencia, lo cual causó una reacción del Tato García, quien le respondió: "No sé si es falta de hue... o son intereses".



Luego de ello Vargas llamó "gordito" al Tato y por eso se le consultó a Mario qué pensaba de todo lo que ha dicho el entrenador verdolagad y se limitó a contestar: "mejor me río, si hay uno que no hayan dos. Yo estoy mentalizado en el equipo".



Martínez espera quitarle el invicto a Marathón. "En un clásico no hay favorito, solo esperamos que sea un partido bonito, sin violencia y que gane el mejor".



También analizó el presente de La Máquina. "Venimos de menos a más, venimos mostrando la clase de fútbol que quiere el profesor, espero que hagamos un partido como el que hicimos contra el Honduras Progreso"