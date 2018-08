Música de Aretha Franklin vuelve a las listas de popularidad 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-La música de Aretha Franklin ascendió rápidamente en las listas de popularidad de iTunes tras su deceso el jueves.



Su álbum "30 Greatest Hits" alcanzó el No. 1, desplazando el nuevo disco de Nicki Minaj, mientras que "Respect" ocupó el puesto No. 2 de la lista de canciones.

La canción "Respect", que le valió su apodo de "reina del soul" fue número uno en 1967, también cuando la lanzó, y fue adoptada como el himno de los movimientos por los derechos civiles y la igualdad de las mujeres.



Más temas de Franklin, entre ellas "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", ''Think", ''Chain of Fools" y "I Say A Little Prayer", estaban en el Top 40.

+Así celebra Madonna su cumpleaños número 60



Las listas de iTunes se basan en ventas digitales y se actualizan varias veces al día.





Franklin murió de cáncer pancreático a los 76 años. Estuvo batallando problemas de salud no revelados en años recientes y en 2017 anunció que no haría más giras.

Franklin influenció a distintas generaciones de cantantes, desde la diva del pop Mariah Carey a la fallecida cantante Whitney Houston, hasta Alicia Keys, Beyonce, Mary J. Blige y la difunta británica Amy Winehouse.