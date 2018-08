David Ospina y Diego Laxalt, a punto de concretar sus llegadas a Nápoles y Milan 

MILÁN, ITALIA.- El arquero colombiano del Arsenal David Ospina se prepara para unirse al Nápoles, mientras que el español Samu Castillejo (Villarreal) y el uruguayo Diego Laxalt (Génova) completaron las pruebas médicas con el AC Milan durante una agitada víspera del cierre del mercado en Italia.



El internacional colombiano Ospina aterrizó en Nápoles en medio de las críticas de los aficionados por la falta de inversión del equipo que entrena Carlos Ancelotti en comparación con la actual campeona de la Serie A, la Juventus de Turín, que desembolsó 100 millones de euros para dejar al Real Madrid sin la superestrella Cristiano Ronaldo.



Existe el temor en Nápoles de que los fichajes del arquero Alex Meret, del centrocampista Fabián Ruiz y del delantero Simone Verdi no sean suficientes para que el conjunto de San Paolo pueda seguir el ritmo de sus rivales Juventus, Inter y AC Milan.



La Juventus encabeza el gasto de pretemporada con 235 millones de euros invertidos en nuevos jugadores -más del doble que sus rivales AS Roma y Nápoles- cuando los clubes de la Serie A ya han gastado más de mil millones de euros, ocupando el segundo puesto entre las cinco grandes ligas europeas, por detrás de la Premier League inglesa.

Hora límite

Con la ventana de fichajes abierta en Italia hasta las 18h00 GMT de este viernes, los clubes de la Serie A tienen tiempo para superar los 1.037 millones de euros gastados el año pasado.



Ospina, que había quedado en una situación incómoda en Londres luego del fichaje de Bernd Leno procedente del Bayer Leverkusen, cubrirá a Meret, quien se rompió el brazo en un entrenamiento el mes pasado.



El AC Milan de Gennaro Gattuso ha tenido algunos fichajes tardíos como el centrocampista del Chelsea Tiemoue Bakayoko, mientras que Laxalt y Castillejo están a punto de ser oficializados como nuevos jugadores del equipo de San Siro.



Según la prensa, el español Castillejo, de 23 años, saldrá cedido del Villarreal con una opción de compra obligatoria, y con el colombiano Carlos Bacca haciendo el camino inverso.



Por su parte el carrilero izquierdo Laxalt completó su reconocimiento médico con el AC Milan, y puede oficialmente firmar y cerrar su etapa en el Génova.



Para Gattuso, el sueño de las últimas horas del mercado sigue siendo el centrocampista del Lazio Sergej Milinkovic-Savic, que jugaría por detrás del recién llegado Gonzalo Higuaín y de Patrick Cutrone.



En el otro gran equipo de la ciudad, el Inter de Milán, las esperanzas de firmar al internacional croata del Real Madrid Luka Modric se están desvaneciendo. El ex de la Roma Radja Nainggolan y el delantero argentino Lautaro Martínez encabezan su nómina de refuerzos.



Después de la partida de Nainggolan y del portero Alisson al Liverpool, la Roma, semifinalista en la última Liga de Campeones, ha incorporado al extremo Justin Kluivert, al enganche argentino Javier Pastore y al mediocentro Steven Nzonzi, ganador de la Copa del Mundo con Francia antes de abandonar el Sevilla.



"Hemos hecho lo que queríamos, nos movimos rápidamente para tener el equipo de inmediato, luego continuamos vigilando el mercado en busca de oportunidades", explicó el director deportivo de la Roma, Monchi, en la presentación de Nzonzi en el Estadio Olimpico el jueves.



"Estoy feliz, aunque siempre lo puedes hacer mejor", afirmó.



"No somos un equipo que solo vende, somos el tercer club que más gasta. Nunca he tenido un "no" de la gerencia del club para los jugadores que quería" aseguró Monchi.