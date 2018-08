Muere Aretha Franklin, la Reina del Soul

Una persona allegada a Franklin, quien habló bajo la condición de anonimato, dijo que la cantante estaba enferma. No se dieron más detalles.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La legendaria cantante Aretha Franklin, conocida como la Reina del Soul, murió este jueves en Detroit a la edad de 76 años, informaron medios estadounidenses.



Su publicista confirmó su muerte a varios medios de comunicación de Estados Unidos.

Una vigilia de oración por Aretha Franklin comenzó el miércoles por la madrugada en la New Bethel Baptist Church de Detroit, donde su padre era pastor.



En la víspera, Stevie Wonder visitó a la Reina del Soul en su hogar. El dirigente por los derechos civiles Jesse Jackson y el exesposo de Franklin, el actor Glynn Turman, también visitaron a la cantante de 76 años, quien padecía una enfermedad grave.



Una persona allegada a Franklin, quien habló bajo la condición de anonimato, dijo que la cantante estaba enferma. No se dieron más detalles.



Meses atrás, Aretha Franklin canceló una gira de conciertos por orden de su médico, que le indicó reposo.