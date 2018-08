Axel Muñiz revela cuál es su principal vicio 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Axel Muñiz dice que sabe lo que es no poder resistirse a una persona, como canta en su sencillo “Mi vicio” con Joey Montana.



“A todos nos ha pasado que hay una persona que te llama mucho la atención, que todo el tiempo quieres estar con ella y eso está muy bien reflejado en el tema”, dijo Muñiz en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press.



Aunque “se la pueden dedicar al vicio que tengan”, acotó. “Mi vicio es la música, es lo que más me gusta, es lo que más me llama la atención, es lo que quiero hacer todo el tiempo”.



“Mi vicio”, lanzada el 3 de agosto, es la primera canción del cantante mexicano de 23 años cuyo video rebasa en un día el millón de reproducciones en YouTube. Otros de sus éxitos son “Siempre tú”, con Alexandra Stan, y “Báilame lento”.



Su nuevo sencillo es un poco más energético que las baladas con las que se ha dado a conocer.

“Lo que me gusta hacer con los temas es ir experimentando con los diferentes sonidos”, dijo Muñiz. “Me gusta mucho el ritmo que tiene porque es una canción que la escuchas y te dan ganas de bailar y pasarla bien y ese es el objetivo del tema”.



“Mi vicio” fue compuesto por el productor Ettore Grenci, quien es amigo de Montana, el intérprete panameño de éxitos como “Picky” y “Suena el dembow”.



Muñiz tuvo la oportunidad de grabar el video con Montana en un yate en la costa de Los Ángeles y al tope de un edificio en la ciudad, bajo la dirección del mexicano Daniel Robles.



“Le puso toda su onda, todo lo que él sabe hacer y es lo que me gusta de esta canción, que las partes que él canta tienen todo su estilo y eso le dio un toque muy bueno y el sabor de Joey”, dijo Muñiz sobre el astro panameño. “Es una gran persona, un gran artista, un gran ser humano”.

Lea además: El último mensaje de Fabio Melanitto antes de ser asesinado



Aunque se ve que el día estaba soleado en las tomas en el yate, hacer esas escenas no fue tan sencillo como podría parecer.



“Fue un poco complicado por la marea que había ahí. De repente algunos de la producción estaban un poco mareados, pero la pasamos muy bien”, dijo Muñiz. “Fue una jornada como de 10 horas de grabación pero el resultado al final fue muy bueno”.



Muñiz compone actualmente el que será su siguiente sencillo, que también planea grabar en Los Ángeles. Por ahora dice que prefiere ir lanzando sencillos, con miras a presentar un EP a finales de año.



“Hay que seguir trabajando para llegar a los oídos de más personas”, dijo el cantante, que además espera poder volver a Panamá ahora que tiene la canción con Montana: “Tenemos un buen pretexto para regresar”.