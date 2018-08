El clásico nacional se jugará el domingo con sus hijos como líderes de la Liga

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El clásico nacional, aunque a muchos les pegue agruras, se jugará el domingo con sus hijos en los primeros lugares de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2018. El León llega líder con 10 puntos y Motagua segundo con 9 unidades después de un accidente que tuvo en El Progreso.



Olimpia le ganó el miércoles a Lobos UPNFM mal que bien, pero triunfó al fin. Motagua en su estilo, en su juego, en su forma (guste o no guste) venció al Vida en La Ceiba, en un partido que convocó una gran cantidad de público.



El juego será el único partido del domingo por la jornada 5 (como que ya cansa que 12 años el clásico nacional se esté jugando en la jornada 5 ¿no?), en tanto que el sábado tendremos cuatro partidos, porque aún, los dirigentes no entienden de mercadeo de deportes, no entienden de derechos de transmisión y no entienden de horarios "prime"... ¡perdón, para qué hablamos de eso, de todas formas los periodistas no sabemos nada!



Real España venció 3-2 al Honduras de El Progreso en San Pedro Sula. En los 15 minutos de inicio lo ganaba 3-0 y en los 15 minutos finales terminó pidiendo la hora y ganó 3-2. No es lo que se espera del equipo que más invirtió en el torneo. Bueno, no lo digo yo, lo dijo el DT de Marathón que llamó al Tato "gordito".



Y por cierto, al tal Marathón el título de campeón lo tiene como de parranda aún. No gana en el torneo y suma 4 empates en 4 fechas. Lo bueno es que el Chino Discua al menos ya comenzó a descontar el traspaso. Otro aburrido partido de Juticalpa 1-1 ante Marathón.



Platense hizo lo que tenía que hacer y goleó 4-1 al Real de Minas. El recién ascendido debe preocuparse si no quiere quitarle el récord al Social Sol de 16 fechas sin ganar, porque por la pinta que lleva... mejor no lo voy a escribir!









Próxima jornada (5)

Sábado 18 de agosto

6:00 PM | Lobos UPNFM vs Vida

7:00 PM | Real España vs Marathón

7:00 PM | Real de Minas vs Juticalpa

7:15 PM | Honduras vs Platense

Domingo 19 de agosto

4:00 PM | Motagua vs Olimpia



Máximos goleadores

Jorge Benguché (3) - Lobos

Mario Martinez (2) - Real España

Rubilio Castillo (2) - Motagua

Roberto Moreira (2) - Motagua

Rony Martínez (2) - Olimpia

Carlos Bernárdez (2) - Vida

Maxi Callorda (2) - Real España