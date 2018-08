Justin Bieber y Hailey Baldwin retrasan la boda; podría ser por Selena Gomez

Justin Bieber y Hailey Baldwin no se han separado desde que anunciaron su compromiso.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Justin Bieber y su prometida, Hailey Baldwin, habrían retrasado los planes de boda.

Según la revista People en Español, la pareja se encuentra muy estresada con todos lo preparativo del enlace, por lo que han decidió tomarse un tiempo ya que las cosas se están poniendo "intensas".

La publicación asegura haber obtenido las declaraciones de una fuente muy cercana al cantante.

“Lo planes de la boda se han calmado un poquito”, aseguró dicha persona a People. “Todavía no quieren tener un compromiso matrimonial largo, pero tampoco quieren apresurarse para la boda”.

Las declaraciones no parecen del todo descabelladas tomando en cuenta que la pareja se comprometió luego de un noviazgo fugaz.

“Las cosas se estaban poniendo realmente intensas y se dieron cuenta de que quieren disfrutar el estar comprometidos en matrimonio por un rato”, continuó la fuente que habló con People. “No es como que necesiten apresurarse, ambos son tan jovencitos. No están alentando las cosas porque no estén seguros de que se quieran casar: ellos definitivamente quieren casarse”.

La fuente también descartó que el tema de la boda sea un juego para el ex de Selena Gomez.

Medios atribuyen la pausa a una reciente situación en la que Bieber fue captado llorando a la salida de la casa de Hailey Baldwin.

Por otro lado hay quienes aseguran que el intérprete de Sorry aún no logra olvidar a su ex novia Selena Gomez.