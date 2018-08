Roger Rojas en la mira de varios equipos asiáticos

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- El delantero hondureño Roger Rojas podría abandonar el equpio costarricense Alajuelense tras recibir varias ofertas desde Emiratos Árabes Unidos, según confirmaron los medios Ticos.



Fernando Ocampo, presidente de Alajuelense, confirmó que recibieron una oferta desde el país asiático por el Roro, sin embargo, no se llegó a un acuerdo por falta de algunos detalles, los cuales no se dieron a conocer.



“A Rojas le han llegado varias ofertas, incluso antes de iniciar el torneo, estuvimos él y yo apunto de salir hacia Abu Dabi, faltaron detalles”, expresó Ocampo.



El exolimpista se llevó el galardón de máximo goleador del torneo anterior con 20 tantos. Además logró 7 asistencias en 26 partidos disputados.



En el inicio de la nueva temporada en Costa Rica, el catracho solo jugó ante Grecia y luego ha estado fuera por lesión.



No obstante, la directiva del equipo rojinegro avisó que El Roro ya está de regreso para continuar jugando en el torneo, no obstante, las ofertas siguen llegando.

