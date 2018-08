Lista de colonias que no tendrán energía eléctrica este jueves en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¡A desempolvar el fuego! La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció la suspensión del servicio energético para este próximo jueves en varios sectores de Honduras.



La empresa justificó la reparación de postes y el mantenimiento de las líneas de energía, por lo que interrumpirá el servicio por ocho horas, según se explica en sus redes sociales.



Santa Cruz de Yojoa (8:30 AM a 3:30)

Aldea El Llano

Subirana del Olivar

Aldea El Batey

El Ocotillo



Ocotepeque (8:00 AM a 5:00)

Aldea Coloal

Aldea El Sile

Aldea El Tablón

Aldea La Laguna

Aldea Santa Tereza

San Marcos

Aldea Callejones

Aldea Cunse

Aldea El Carrizal

Aldea El Jaralón

Aldea El Refugio

Aldea El Tránsito

Aldea La Ascención

Aldea Potrerillos

Aldea Sábana Larga

Aldea San Juan

Aldea San Luis

Aldea Santa Marta

Aldea La Concepción

Aldea El Coral

Aldea El Limoncito

Aldea La Laguna Seca

Las Vegas

Plan del Rosario

San Antonio

San Jose del Jocotan

Yuscarán

Aldea Santa Lucía

Aldea San Antonio

Aldea Olosingo

Aldea San Juan Guarita

Aldea El Rodeo

Aldea Los Horcones

Aldea Potrerillo

Aldea Pueblo Viejo

Aldea Salazapa

Aldea Las Casitas



Omoa, Quimistán (8:30 AM a 5:00 PM)

Río Chiquito

Tegucigalpita

Potrerillo

Cuyamelito

Brisas de Omoa

San Carlos

Cortecito

Corinto

Aduana Corinto

Suyapa Frontera

Cuyamel

San Carlos

Quimistán

El Listón

Paso Viejo

Las Flores



Trujillo, Colón (8:00 AM a 5:00 PM)

Puerto Castilla

Empresa Nacional Portuaria

Standard Fruit Company

Base Naval



San Antonio de Oriente, Francisco Morazán (8:00 AM a 4:00 PM)

El Chagüite

Montaña Clara María

Germanos y Delikatesen

Salalica

San Pedrito

Adurasta.