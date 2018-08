Leonel Messi, capitán de la selección Argentina se retira temporalmente de la albiceleste

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El capitán de la selección de Argentina, Leonel Messi, anunció a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que se retirará temporalmente de la albiceleste, tras el fracaso en el Mundial Rusia 2018.



El delantero argentino no participará en los partidos amistosos del equipo sudamericano, los cuales están programados para el 7 y 11 de septiembre contra Guatemala y Colombia, en los Estados Unidos, según el diario Marca.



Otros de los próximos duelos amistosos en los que no estará presente el 10 del Barcelona será contra Brasil en el mes de octubre en Arabia Saudita y también está en duda su participación para los encuentros del 2019, en los cuales destaca la Copa América en Brasil.



Por otra parte, jugadores que fueron líderes en la albiceleste durante mucho tiempo como excapitan Javier Mascherano y también el mediocampista Lucas Biglia confirmaron su retiro de la selección Argentina, tras el fracaso en la pasada copa del mundo frente a Francia.



Con la selección de Argentina, Leonel Messi, logró la copa en el Mundial Sub 20 del 2005, realizado en Holanda, también el oro olímpico en el 2008, desarrollado en Pekín.



Asimismo, fue subcampeón del Mundial de Brasil del 2014 y así como campeón en la Copa América de Venezuela del 2007, Chile (2015) y Estados Unidos (2016).